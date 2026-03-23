Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

បើកសន្និបាតលើកទី២របស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមនីតិកាលទី១៤

សន្និបាតលើកទី២ របស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមនីតិកាលទី១៤ បានបើកនាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា នៅទីក្រុងហាណូយ។ លោក តូ ឡឹម អគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស បានអញ្ជើញធ្វើជាអធិបតីក្នុងសន្និបាត។
លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម ថ្លែងសន្ទុរកថាបើកសន្និបាត។ (រូបថត៖ VOV)

ថ្លែងសុន្ទរកថាបើកសន្និបាត លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា របៀបវារៈនៃសន្និបាតលើកនេះត្រូវតែដោះស្រាយការងារយ៉ាងច្រើន ទូលំទូលាយ និងពិបាកបំផុត ដែលត្រូវធ្វើជាបន្ទាន់ និងមិនអាចពន្យារពេលបានឡើយ។ លោកអគ្គលេខាបក្ស តូ ឡឹម បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា៖

“សន្និបាតលើកនេះនឹងពិចារណា ពិភាក្សា និងសម្រេចលើខ្លឹមសារសំខាន់ពិសេសជាច្រើន ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ភារកិច្ចអនុវត្តន៍ប្រកបដោយជោគជ័យនូវសេចក្ដីសម្រេចចិត្តនៃមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្ស ហើយជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ទៅនឹងគុណភាពនៃការដឹកនាំ ការកាន់អំណាច និងកម្លាំងប្រយុទ្ធរបស់បក្ស; ទាក់ទងនឹងប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូល; ទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយចីរភាពរបស់ប្រទេសជាតិក្នុងដំណាក់កាល ២០២៦-២០៣១ និងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ទៀត។ បញ្ហាដែលត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សា និងសម្រេចនៅក្នុងសន្និបាតមជ្ឈិមលើកទី២ គឺជា “ច្រករបៀងផ្លូវច្បាប់” ជា “គោលការណ៍ប្រតិបត្តិការ” ជា “គោលការណ៍វិន័យ” និងជា “ស្តង់ដារនៃសកម្មភាព” ដើម្បីនាំសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់បក្សចូលក្នុងជីវភាព ដោយបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំសម្រាប់ការសម្រេចគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រ ១០០ ឆ្នាំទាំងពីររបស់ប្រទេសជាតិ”។

សន្និបាតលើកនេះគ្រោងនឹងធ្វើការរហូតដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៦៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

នាថ្ងៃទី ២១ ខែមីនា គណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមទីក្រុងហូជីមិញ បានរៀបចំពិធីបូកសរុបកម្មវិធី "គ្រួសារវៀតណាមជាមួយនិស្សិតឡាវ និងកម្ពុជាដែលកំពុងសិក្សានៅទីក្រុងហូជីមិញ" ដំណាក់កាល ២០២១-២០២៥។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top