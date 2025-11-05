ព័ត៌មាន
បើកសន្និបាតមជ្ឈិមលើកទី១៤ នីតិកាលទី១៣
“សមមិត្តទាំងនោះត្រូវតែមានឫទ្ធានុភាពនយោបាយ សីលធម៌ស្មោះត្រង់ ត្រូវជាគំរូ ដាក់ ផលប្រយោជន៍របស់ជាតិ និងប្រជាជនជាចម្បងបង្អស់ ត្រូវតែមានចក្ខុវិស័យយុទ្ធ សាស្ត្រដ៏មុតស្រួច និងសមត្ថភាពរៀបចំដើម្បីដោះស្រាយចំណុចកកស្ទះ ដោះសោរ ប្រភពធនធាន និងប្រមូលផ្ដុំកម្លាំង។ នៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថល លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ ដែលមិនអាចខ្វះបានគឺសមត្ថភាពឌីជីថល ការយល់ដឹងយ៉ាងស៊ីជម្រៅអំពីសេដ្ឋកិច្ច ឌីជីថល សេដ្ឋកិច្ចបៃតង សេដ្ឋកិច្ចវិលជុំ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងសមត្ថភាពសម្រប សម្រួលអន្តរវិស័យ-អន្តរតំបន់-អន្តរកម្រិត។ ថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវមានសមត្ថភាពក្នុងការកៀរគរធនធានសង្គម រចនាភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន បង្កើតទំនុកចិត្តទីផ្សារ; សមត្ថភាពធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ ភាសាបរទេស និងវប្បធម៌សន្ទនា ដើម្បីពង្រីកលំហអភិវឌ្ឍន៍”។
ទាក់ទងនឹងការបូកសរុបសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ១៨ ចុះថ្ងៃទី ២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៧ របស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមនីតិកាលទី ១២ ស្តីពីបញ្ហាមួយចំនួនក្នុងការបន្ត ផ្លាស់ប្ដូរថ្មី និងរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំនៃប្រព័ន្ធនយោបាយឱ្យដំណើរការប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាពនោះ លោកអគ្គលេខាបក្សបានសង្កត់ធ្ងន់ថា នាពេលខាងមុខ ដើម្បី ឱ្យគំរូអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ២ កម្រិតមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុត ចាំបាច់ត្រូវធានាការតភ្ជាប់ និងការបំពេញបន្ថែមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក របស់អាជ្ញាធរ ៣ កម្រិត (មជ្ឈិម - ខេត្ត/ក្រុង - ឃុំ/សង្កាត់) តាមរយៈអ័ក្សចំនួនបី៖ ស្ថាប័ន - ធនធាន - ទិន្នន័យ។
“នៅពេលដែលអាជ្ញាធរទាំង ៣ កម្រិត ដំណើរការដូចស្ថាប័នមួយ មជ្ឈិមនឹងបង្កើត ស្តង់ដារ និងសម្របសម្រួលអន្តរតំបន់; ខេត្តរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រ បែងចែកធនធាន និង ឃ្លាំមើលលទ្ធផល; មូលដ្ឋានបម្រើដោយផ្ទាល់ ដោះស្រាយយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងឆ្លើយ តបទៅនឹងទិន្នន័យជាក់ស្ដែង។ ពេលនោះ គោលដៅរក្សាសន្តិភាព ស្ថិរភាព ជំរុញ កំណើនយ៉ាងលឿន ប៉ុន្តែប្រកបដោយចីរភាព និងលើកកំពស់សុខុមាលភាព នឹងមាន មូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំ។ សរុបមក ការអនុវត្តមេរៀនបទពិសោធន៍នៃសេចក្តីសម្រេចចិត្ត លេខ ១៨ តាមគំរូអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ២ កម្រិត ដែលតភ្ជាប់គ្នាជាមួយគំរូ ៣ កម្រិត ដោយមានមជ្ឈិមដើរតួនាទីជា "ស្ថាបត្យករស្ថាប័ន" នឹងក្លាយជាគំនាស់ដ៏សំខាន់បំផុត ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធនយោបាយមានការបង្រួម មានតម្លាភាព និងមានប្រសិទ្ធភាព តាមនោះនាំប្រទេសជាតិឆ្ពោះទៅរកភាពខ្លាំងមាំមួន វិបុលភាព ប្រជាជនមានជីវភាព សម្បូរធូធារនិងសុភងម្គល”។
សន្និបាតគ្រោងនឹងធ្វើការរហូតដល់ដំណាច់ថ្ងៃទី ៦ ខែវិច្ឆិកា៕