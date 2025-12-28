ព័ត៌មាន
បើកមហាសន្និបាតប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិទូទាំងប្រទេសលើកទី១១
អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម ប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿង នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ ថ្នាក់ដឹកនាំ និងអតីតថ្នាក់ដឹកនាំជាច្រើនរូបេបស់បក្សនិងរដ្ឋ រួមជាមួយប្រតិភូផ្លូវការជាង ២០០០នាក់ បានចូលរួមក្នុងមហាសន្និបាតនេះ។
នៅក្នុងសុន្ទរកថាបើក នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រឡងប្រណាំងនិងលើកសរសើរមជ្ឈិមបានលើកច្បាស់ថា ក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំកន្លងមកនេះ ប្រទេសជាតិបានប្រឈមមុខនឹងការលំបាកនិងឧបសគ្គរាប់មិនអស់ មិនត្រឹមតែនៅក្នុងដំណាក់កាលប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែមានលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រទៀតផង។ យ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រោមការដឹកនាំរបស់បក្ស ការចូលរួមពីប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូល ការគាំទ្រពីប្រជាជននិងសហគមន៍ធុរកិច្ច កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងជំនួយពីមិត្តភក្តិអន្តរជាតិ ប្រទេសវៀតណាមបានយកឈ្នះរាល់ឧបសគ្គ និងសម្រេចបានសមិទ្ធផលសំខាន់ៗជាច្រើន។
“ក្នុងចំណោមសមិទ្ធផលសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសជាតិ ចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំកន្លងមកនេះ បានរួមចំណែកជាវិជ្ជមាន។ ចលនាប្រឡងប្រណាំងជាច្រើនដែលមានទំហំ ជម្រៅ និងឥទ្ធិពលខ្លាំង បានរួមចំណែកដល់ការបង្កើត "អព្ភូតហេតុ" និង "សញ្ញាសម្គាល់" ជាច្រើន។ ដូចជាចលនាប្រឡងប្រណាំងពិសេស "ប្រទេសទាំងមូលរួបរួមគ្នា រួមកម្លាំកាយចិត្តដើម្បីទប់ស្កាត់និងយកឈ្នះលើជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩"; ចលនាលុបបំបាត់ផ្ទះបណ្ដោះអាសន្ននិងផ្ទះទ្រុឌទ្រោមនៅឆ្នាំ ២០២៥; ចលនា "៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់ ដើម្បីបញ្ចប់ការសាងសង់ផ្លូវល្បឿនលឿនប្រវែង ៣០០០ គីឡូម៉ែត្រ"; "ចលនាអក្ខរកម្មឌីជីថល"; និងយុទ្ធនាការ Quang Trung ដើម្បីជួសជុលនិងសាងសង់ផ្ទះឡើងវិញសម្រាប់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិនាពេលថ្មីៗនេះ...”។
ថ្លែងសុន្ទរកថាដឹកនាំនៅមហាសន្និបាត អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឺម បានស្នើឱ្យគ្រប់កម្រិត វិស័យ អង្គភាព មូលដ្ឋាន គ្រួសារ និងបុគ្គលទាំងអស់ ធ្វើបានល្អជាងក្នុងការស្វែងរក បំប៉ន់ និងរីកសាយភាយគំរូឆ្នើម; លើកទឹកចិត្តដល់គំរូល្អ គំនិតច្នៃប្រឌិត និងវិធីសាស្រ្តដ៏មានប្រសិទ្ធភាព។
“នៅក្នុងសម័យបដិវត្តន៍ថ្មី ការប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិត្រូវតែក្លាយជាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដ៏ថាមវន្ត ដើម្បីឱ្យគោលនយោបាយត្រឹមត្រូវទាំងអស់ត្រូវបានប្រែក្លាយទៅជាសកម្មភាពជាក់ស្តែង; ភារកិច្ចនយោបាយត្រូវបានប្រែក្លាយទៅជាស្មារតីនៃការទទួលខុសត្រូវ ការងារជាក់លាក់ និងគោលដៅច្បាស់លាស់ ដើម្បីឱ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បានឃើញថា ខ្លួនជាកម្មវត្ថុនៃការអភិវឌ្ឍ ជាអ្នកបង្កើតអនាគត និងជាអ្នកទទួលផលពីកម្លាំងពលកម្ម និងភាពច្នៃប្រឌិត”។
លោកអគ្គលេខាបក្សបានស្នើឱ្យចលនាប្រឡងប្រណាំងស្នេហាជាតិក្នុងដំណាក់កាលថ្មី ផ្តោតលើទិសដៅសំខាន់ៗចំនួន ៩។ ក្នុងនោះ ប្រកាន់ខ្ជាប់នូវភារកិច្ចនយោបាយនិងគោលដៅជាក់លាក់; ដោយយកលទ្ធផលបម្រើប្រជាជនជារង្វាស់។
ក្នុងឱកាសនេះ អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម និងប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿង បានប្រគល់គិត្តិនាមជា វីរបុរស ដល់សមូហភាព និងបុគ្គលចំនួន ១៧ ៕