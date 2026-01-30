ព័ត៌មាន
បើកចេញជំពូកថ្មីមួយក្នុងទំនាក់ទំនងវៀតណាម-សហភាពអឺរ៉ុប
អញ្ជើញថ្លែងនៅទីនោះ លោកប្រធានរដ្ឋលឿង គឿង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបើកចេញជំពូកថ្មីមួយក្នុងទំនាក់ទំនងវៀតណាម-សហភាពអឺរ៉ុប។ ការដែលភាគីទាំងពីរសម្រេចចិត្តលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដែលជាកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីសារៈសំខាន់ និងការប្តេជ្ញាចិត្តខាងនយោបាយរបស់ភាគីទាំងពីរ ដើម្បីធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនងវៀតណាម-សហភាពអឺរ៉ុបក្លាយជាគំរូពិតប្រាកដនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ។
លោកប្រធានរដ្ឋ លឿង គឿង អញ្ជើញមានប្រសាសន៍ថា៖ “វៀតណាមបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើជាដៃគូដែលអាចទុកចិត្តបាន របស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងតំបន់ឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិក។ ខ្ញុំជឿជាក់ថា ជាមួយនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះរឹងមាំ ជាមួយនឹងកម្រិតថ្មីនៃទំនាក់ទំនង ជាមួយនឹងការប្តេជ្ញាចិត្តខាងនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងការរួមដំណើររបស់ប្រជាជននៃភាគីទាំងពីរ ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-សហភាពអឺរ៉ុបនឹងអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លា ដោយរួមចំណែកជាវិជ្ជមានដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ភាគីនីមួយៗ ក៏ដូចជាចំពោះសន្តិភាព វិបុលភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោក"។
អញ្ជើញជាការឆ្លើយតប ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប លោក អាន់តូនីញ៉ូ កូស្តា បានវាយតម្លៃថា ការលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងសហភាពអឺរ៉ុបនិង វៀតណាមទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ គឺជាការសម្រេចចិត្តមានអត្ថន៍យជាប្រវត្តិសាស្ត្រ ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីចក្ខុវិស័យ រយៈពេលវែងឆ្ពោះទៅរកអនាគតរបស់ភាគីទាំងពីរ។ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបានអបអរសាទរចំពោះរយៈពេល ៣៥ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងមិត្តភាព វៀតណាម - EU ដោយសម្តែងទំនុកចិត្តថា ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនឹងបន្តអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លា ដើម្បីសន្តិភាព វិបុលភាព និងផលប្រយោជន៍រួមរបស់ភាគីទាំងពីរ និងសហគមន៍អន្តរជាតិ។
នាយប់ថ្ងៃទី ២៩ ខែមករា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុប លោក អាន់តូនីញ៉ូ កូស្តា បានចាកចេញពីទីក្រុងហាណូយ ដោយបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមចាប់ពីថ្ងៃទី ២៨ ដល់ថ្ងៃ ២៩ ខែមករា តាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានរដ្ឋ លោក លឿង គឿង៕