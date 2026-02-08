ព័ត៌មាន
បុណ្យតេតសប្បាយរីករាយរបស់សហគមន៍ជនវៀតណាមនៅអូទ្រីស
ថ្លែងនៅក្នុងពិធីនេះ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំប្រទេសអូទ្រីស លោក វូ លេ ថៃ ហ័ង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា សហគមន៍ប្រជាជនវៀតណាមចំនួន ៦ លាននាក់នៅក្នុងប្រទេស និងដែនដីជាង ១៣០ ក្នុងនោះមានអូទ្រីស គឺជាផ្នែកមួយដែលមិនអាចកាត់ផ្តាច់បាននៃប្រទេសជាតិ និងជាធនធានបញ្ញាដ៏សំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ។ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្ជាក់ថា៖ សហគមន៍ជនវៀតណាមនៅប្រទេសអូទ្រីសតែងតែឆ្ពោះទៅស្រុកកំណើត ដោយមោទនភាពចំពោះសមិទ្ធផលដ៏ធំធេងរបស់ប្រទេសក្នុងរយៈពេល ៤០ ឆ្នាំនៃការផ្លាស់ប្តូរថ្មី។ ជាពិសេស បងប្អូនមានក្តីសប្បាយសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសមិទ្ធផលថ្មីៗរបស់ប្រទេសជាតិ។ ជាមួយនឹងកម្លាំង និងសន្ទុះថ្មីរបស់ប្រទេស យើងមានទំនុកចិត្តទាំងស្រុងក្នុងការបោះជំហានចូលទៅក្នុងយុគសម័យថ្មី។
កម្មវិធីបានរួមចំណែកដល់ការផ្សព្វផ្សាយតម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណី របស់ប្រទេសវៀតណាមតាមរយៈការសម្តែងសិល្បៈប្លែកៗ និងមុខម្ហូបប្លែកៗ ជាច្រើនដូចជា នែមរ៉ូលចៀន នំអន្សម បាយដំណើបជាដើម៕