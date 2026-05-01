ព័ត៌មាន

បរិយាកាសរស់រវើកក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួបលើកទី ៥១ នៃការបង្រួបបង្រួមជាតិនៅទីក្រុងហូជីមិញ

នាយប់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា កម្មវិធីសិល្បៈពិសេសត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងពេលដំណាលគ្នានៅទីតាំងចំនួនបីក្នុងទីក្រុងហូជីមិញ៖ ផ្លូវដើរង្វៀនហ្វេ (សង្កាត់សៃហ្គន) ឧទ្យានកណ្តាលទីក្រុងថ្មី (សង្កាត់ប៊ិញឌឿង) និងទីលានបារៀក (សង្កាត់បារៀក) ដើម្បីរំលឹកខួបលើកទី ៥១ នៃការរំដោះភាគខាងត្បូង បង្រួបបង្រួមជាតិ (៣០ មេសា ១៩៧៥ - ៣០ មេសា ២០២៦) និងខួបលើកទី ១៤០ នៃទិវាពលកម្មអន្តរជាតិ (១ ឧសភា ១៨៨៦ - ១ ឧសភា ២០២៦)។

កម្មវិធីសិល្បៈ "ចម្រៀងស្នេហានៃមាតុភូមិ" (រូបថត៖ VOV)

នៅលើផ្លូវថ្មើរជើងង្វៀនហ្វេ គណៈកម្មាធិការរៀបចំទិវាបុណ្យទានសំខាន់ៗនៃទីក្រុងហូជីមិញ បានសហការជាមួយមន្ទីរវប្បធម៌ និងកីឡាទីក្រុង រៀបចំកម្មវិធីសិល្បៈពិសេសមួយ "បទចម្រៀងស្នេហាជាតិ"។ កម្មវិធីនេះជាមួយនឹងបទចម្រៀងសរសើរប្រពៃណីបដិវត្តន៍ដ៏រុងរឿង បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម លោកប្រធាន ហូជីមិញ កងទ័ព និងប្រជាជនវៀតណាមដ៏អង់អាចក្លាហាន និងរឹងមាំ ដែលជំរុញមោទនភាព និងសេចក្តីស្នេហាជាតិ។

នៅឧទ្យានកណ្តាលទីក្រុងថ្មី (សង្កាត់ប៊ិញ យឿង) បានប្រព្រឹត្តទៅកម្មវិធីសិល្បៈពិសេសមួយ "បង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិ" បានកើតឡើង។ ជាមួយនឹងការលាយបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងសុខដុមរមនានៃប្រពៃណីនិងទំនើបកម្ម កម្មវិធីនេះបានបង្កើតឡើងវិញនូវដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏រុងរឿងរបស់ប្រទេសជាតិ ខណៈពេលដែលបង្ហាញពីមុខមាត់ដ៏ស្វាហាប់ និងទំនើបរបស់ទីក្រុងហូជីមិញនាពេលបច្ចុប្បន្ន។

នៅទីលានបារៀក (សង្កាត់បារៀក) កម្មវិធីសិល្បៈពិសេសមួយ "ប្រទេសជាតិត្រូវបានបង្រួបបង្រួម"។ បទចម្រៀង និងការសម្តែងតន្ត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីបានបង្កើតឡើងវិញនូវការតស៊ូដ៏លំបាក និងរុងរឿងរបស់ប្រជាជាតិវៀតណាម; សរសើរបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម និងលោកប្រធានហូជីមិញ; បង្ហាញពីសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះមាតុភូមិ និងប្រទេសជាតិ; ដាស់ស្មារតីស្នេហាជាតិ និងមោទនភាពជាតិក្នុងចំណោមប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ។

ជាពិសេសនៅម៉ោង ៩ យប់ ផ្ទៃមេឃលើទីក្រុងហូជីមិញពោរពេញដោយពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយ ខណៈដែលកាំជ្រួចត្រូវបានបាញ់ចេញក្នុងពេលដំណាលគ្នាពីទីតាំងចំនួន ៨ នៅទូទាំងទីក្រុង។ បរិយាកាសបុណ្យបានធ្វើឱ្យភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍។

ថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ថ្ងៃទី ១ ខែឧសភា ឆ្នាំនេះផ្តល់ជូនប្រជាជន និងអ្នកទេសចរនៅទីក្រុងហូជីមិញនូវជម្រើសជាច្រើនដើម្បីរីករាយ ជាមួយការសម្តែងសិល្បៈដ៏អស្ចារ្យ។ រួមជាមួយនឹងការបង្ហាញកាំជ្រួចថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា សកម្មភាពវប្បធម៌ និងសិល្បៈជាច្រើនបានកើតឡើងនៅទីតាំងផ្សេងៗគ្នានៅទូទាំងទីក្រុង ក្នុងអំឡុងពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកផងដែរ៕

តាម​ /vovworld.vn/km-KH

លើសពីគោលដៅដែលបានដាក់ចេញ កីឡាវៀតណាមរក្សាចំណាត់ថ្នាក់កំពូលលេខ ៤ អាស៊ី ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាឆ្នេរអាស៊ីឆ្នាំ ២០២៦

លើសពីគោលដៅដែលបានដាក់ចេញ កីឡាវៀតណាមរក្សាចំណាត់ថ្នាក់កំពូលលេខ ៤ អាស៊ី ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាឆ្នេរអាស៊ីឆ្នាំ ២០២៦

ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាឆ្នេរអាស៊ីឆ្នាំ ២០២៦ បានបិទនាថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា នៅទីក្រុងសាន់យ៉ា (ខេត្តហៃណាន ប្រទេសចិន) បន្ទាប់ពីការប្រកួតជាងមួយសប្តាហ៍ (ចាប់ពីថ្ងៃទី ២២ ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា)។
