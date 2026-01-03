ព័ត៌មាន
បរិយាកាសបំពេញការងារដ៏មមាញឹកនាដើមឆ្នាំនៅតាមគម្រោងសំខាន់ៗ
នៅខេត្តក្វាងទ្រី វិស្វករ និងកម្មកររាប់រយនាក់ នៅតែស្ថិតនៅការដ្ឋានសាងសង់គម្រោងអាកាសយានដ្ឋានក្វាងទ្រី ដើម្បីធ្វើការពេញមួយថ្ងៃឈប់សម្រាកឆ្នាំថ្មី។ គម្រោងនេះលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីជាង ២០០ ហិកតា ហើយកម្មករបែងចែការងារជាវេន ដើម្បីពន្លឿនវឌ្ឍនភាពនៃគម្រោង។ លោក ឡេ ឌឹក កាំ ប្រធានក្រុមសំណង់និងរចនាសម្ព័ន្ធ ក្រុមហ៊ុនភាគហ៊ុនសំណង់មជ្ឈមណ្ឌលបានឲ្យដឹងថា៖ "អង្គភាពសំណង់របស់យើងធ្វើការពេញម៉ោងអាហារថ្ងៃត្រង់ ញ៉ាំអាហារ និងសម្រាកនៅការដ្ឋានសំណង់ ហើយអាចធ្វើការថែមម៉ោងរហូតដល់ម៉ោង ១១ យប់។ យើងធ្វើការជាវេនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងពេលថ្ងៃ ហើយសូម្បីតែនៅថ្ងៃឈប់សម្រាក និងបុណ្យតេត យើងក៏ប្តេជ្ញាធ្វើការដោយមិនសម្រាកដែរ ដោយខិតខំធានាថា គម្រោងត្រូវបានបង្ហើយតាមកាលវិភាគ"។
នៅតាមក្នុងការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវរត់លេខ ២ នៅអាកាសយានដ្ឋាន Phu Cat ក្នុងខេត្តយ៉ាឡាយ បរិយាកាសនៅតែមានភាពមមាញឹក។ ម៉ាស៊ីនជីកដី រថយន្តដឹកដី និងម៉ាស៊ីនលាយបេតុងដំណើរការជាបន្តបន្ទាប់ ដោយមានកម្មករ និងវិស្វកររាប់រយនាក់តាមដានយ៉ាងដិតដល់នូវចំណុច សាងសង់នីមួយៗ ដែលបង្កើតការចាប់ផ្តើមដ៏រីករាយដល់ឆ្នាំនេះ នៅក្នុងការដ្ឋានសាងសង់អាកាសចរណ៍ដ៏សំខាន់នេះក្នុងខេត្តយ៉ាឡាយផងដែរ៕