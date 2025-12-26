ព័ត៌មាន
បរិយាកាសបុណ្យណូអែលដ៏អ៊ូអរនៅទូទាំងប្រទេស
នៅទីក្រុងហាណូយ
ប្រជាជននិងភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើនកុះករបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅព្រះវិហារធំ ព្រះវិហារ Ham
Long ព្រះវិហារ Cua Bac... និងតាមខ្សែផ្លូវកណ្តាលទីក្រុង
ដើម្បីអំណរបុណ្យណូអែលឆ្នាំ ២០២៥។
មិនត្រឹមតែអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកដែលទន្ទឹងរង់ចាំទិវាបុណ្យនេះប៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបុណ្យណូអែល
និងចំណាយពេលជាមួយក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធ
ដើម្បីបង្កើតអនុស្សាវរីយ៍ដ៏ស្រស់ស្អាតផងដែរ។
នាយប់ថ្ងៃទី
២៤ ខែធ្នូ បរិយាកាសបុណ្យណូអែលបានរីករាលដាលពាសពេញដងផ្លូវ តំបន់លំនៅដ្ឋាន
និងកន្លែងប្រជុំជីវភាពសហគមន៍នៃទីក្រុងដាណាង។ ពីកណ្តាលទីក្រុង
ពណ៌ក្រហមនិងព៌ណបៃតងនៃភ្លើងតុបតែង និងដើមឈើណូអែល
បានបង្កើតជារដូវបុណ្យណូអែលដ៏កក់ក្តៅ សុខសាន្ត និងពោពេញទៅដោយលក្ខណៈមនុស្សសាស្ត្រ។
ទន្ទឹមនឹងនោះ
នៅក្នុងឃុំ Tuy An Dong ខេត្តដាក់ឡាក់
ដែលរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយទឹកជំនន់ប្រហែលមួយខែមុន
បរិយាកាសបុណ្យណូអែលក៏មានវត្តមានរួចហើយ។ ព្រះវិហារ Mang Lang ត្រូវបានតុបតែងដើម្បីស្វាគមន៍អ្នកកាន់សាសនានិងអ្នកទេសចរក្នុងឱកាសបុណ្យណូអែលនេះ។
នេះក៏ជាពេលវេលាសម្រាប់ប្រជាជននៅទីនេះ រំលឹកឡើងវិញនូវជំនឿជាក់
និងស្ដារលំនឹងជីវិតឡើងវិញជាបណ្ដើរៗ បន្ទាប់ពីគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។
នាយប់ថ្ងៃដដែល នៅទីក្រុងហូជីមិញ
ខ្សែផ្លូវនិងតំបន់លំនៅដ្ឋានជាច្រើនត្រូវបានតុបតែងលម្អដោយពណ៌ចម្រុះនៃបុណ្យណូអែល។
ក្រៅពីកន្លែងលេងកម្សាន្តសាធារណៈ តំបន់ព្រះវិហារដូចជាព្រះវិហារ Notre
Dame ព្រះវិហារ Tan Dinh និងព្រះវិហារ Mac-Ti-Nho...
ក៏បានក្លាយជាចំណុចកណ្តាលនៅរាត្រី បុណ្យណូអែលផងដែរ។
នាប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ
នៅវៀតណាម បុណ្យណូអែលមិនត្រឹមតែជាទិវាបុណ្យសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកប៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្តែបានក្លាយជាទិវាបុណ្យរួមមួយ ដែលរួមចំណែកធ្វើឲ្យជីវភាពខាងស្មារតីរបស់សហគមន៍
សង្គមកាន់តែសម្បូរបែប៕