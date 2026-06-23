Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

បន្តអនុវត្តន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវក្របខ័ណ្ឌនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិក

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២២ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋវៀតណាម លោក តូ ឡឹម បានស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីស្តីទីនៃក្រសួងកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិក លោក ហ៊ុង កៅ និងគណៈប្រតិភូ ក្នុងឱកាសចូលរួមកម្មវិធីភាពជាដៃគូប៉ាស៊ីហ្វិក - មិត្តភក្តិប៉ាស៊ីហ្វិក ឆ្នាំ ២០២៦ (PP-PF២៦)។
អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោក តូ ឡឹម ទទួលជួប រដ្ឋមន្ត្រីស្តីទីនៃក្រសួងកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិក លោក ហ៊ុង កៅ។ រូបថត៖ Thong Nhat/VNA

ដោយបញ្ជាក់ថា វៀតណាមជានិច្ច​កាលចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រ​ជួរមុខ លោក​អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម បានសម្តែងបំណងចង់បន្ត​សហការជាមួយអាមេរិក ដើម្បីអនុវត្តន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវក្របខ័ណ្ឌភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ អភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឱ្យកាន់តែ​ជាក់​ស្តែង ស៊ីជម្រៅ និងមានប្រសិទ្ធភាព ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ និងដើម្បីសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់ និងពិភពលោក។ លោក​អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការវិវឌ្ឍជា​វិជ្ជមាននៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារជាតិ​នាពេល​កន្លងមកនេះ ហើយបានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរបន្តអនុវត្តន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវយន្តការ កម្មវិធី និងគោលការណ៍នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ដែលបានឯកភាព​គ្នា​; អនុវត្តន៍ជាក់​ស្តែង​នូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យ​មួយចំនួនដែលសម​ស្របតាមតម្រូវការ និងផលប្រយោជន៍របស់ភាគីនីមួយៗ។

រីឯខ្លួន​វិញ លោករដ្ឋមន្ត្រីស្តីទី ហ៊ុង កៅ បានបញ្ជាក់ថា សហរដ្ឋអាមេរិក​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ចំពោះទំនាក់ទំនងជាមួយវៀតណាម គាំទ្រប្រទេសវៀតណាមដ៏រឹងមាំ ឯករាជ្យ ខ្លួន​ទីពឹងខ្លួន និងវិបុលភាព ដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងតំបន់។ លោកបានសម្តែង​​បំណងចង់ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសន្តិសុខ​នាវា​ចរណ៍ លើក​កម្ពស់សមត្ថភាព ជំនួយមនុស្សធម៌ ការឆ្លើយតបនឹងគ្រោះមហន្តរាយ និងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរួម​នៃតំបន់៕​

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

បច្ចេកវិទ្យាកង់ទិចក្នុងយុគសម័យថ្មី – និន្នាការអន្តរជាតិ ឱកាស និងតម្រូវការដាក់ចេញសម្រាប់វៀតណាម

បច្ចេកវិទ្យាកង់ទិចក្នុងយុគសម័យថ្មី – និន្នាការអន្តរជាតិ ឱកាស និងតម្រូវការដាក់ចេញសម្រាប់វៀតណាម

នេះគឺជាប្រធានបទនៃសិក្ខាសាលាវិទ្យាសាស្ត្រ ដោយបណ្ឌិត្យសភានយោបាយជាតិហូជីមិញ សហការជាមួយគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រមជ្ឈិម ក្រុមប្រឹក្សាទ្រឹស្តីមជ្ឈិម និងបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាម រៀបចំឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី ២៣ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top