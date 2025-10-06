ព័ត៌មាន
បណ្តាមូលដ្ឋានត្រៀមវិធានការយ៉ាងសកម្មដើម្បីទប់ទល់នឹងព្យុះ Matmo
យោងតាមការព្យាករណ៍ គិតត្រឹមម៉ោង ៤៖០០ រសៀលខ្យល់ព្យុះស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃឧបទ្វីប Leizhou (ប្រទេសចិន) ចម្ងាយប្រហែល ២៥០ គីឡូម៉ែត្រពីខាងកើតទៅភាគអាគ្នេយ៍នៃខេត្ត Quang Ninh ជាមួយនឹងខ្យល់បក់ខ្លាំងពី ១១៨-១៣៣ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង អាចឡើងដល់ ១៦៧-១៨៣ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង។ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែតុលា ព្យុះទំនងជានឹងបោកបក់មកលើឆ្នេរនៃខេត្ត Quang Ninh - Hai Phong ជាមួយនឹងកម្លាំងខ្យល់បក់មកនៅត្រឹម ៧៥-៨៨ គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោង។
នៅចំពោះមុខបម្រែបម្រួលមិនអាចទាយទុកជាមុនបាននៃព្យុះ Matmo ខេត្ត Quang Ninh បានដាក់ចេញនូវវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ ដើម្បីទប់ទល់នឹងព្យុះ។ អាស្រ័យហេតុនេះ ចាប់ពីម៉ោង ៨៖០០នាទីព្រឹកនេះ ត្រូវបញ្ចប់ការចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ចាកចេញពីកំពង់ផែ។ ទីជម្រក ការបោះយុថ្កា និងសកម្មភាពផ្សេងទៀតរបស់កប៉ាល់នៅសមុទ្រត្រូវតែបញ្ចប់មុនម៉ោង ១២៖០០ យប់។ រាល់ការរៀបចំសម្រាប់ឆ្លើយតបនឹងព្យុះត្រូវតែបញ្ចប់មុនម៉ោង ៤៖០០ រសៀលថ្ងៃនេះ ដោយខិតខំ "ទប់ស្កាត់ជាដាច់ខាតនូវគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្ស" និងកាត់បន្ថយការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិនៅពេលខ្យល់ព្យុះបោកបកលើដីគោក ។ បច្ចុប្បន្ន ឃុំ សង្កាត់ និងតំបន់ពិសេសក្នុងខេត្តបានចល័តមនុស្សជាង ១៣.០០០ នាក់ ដើម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការងារបង្ការ និងទប់ទល់ព្យុះ។
នៅទីក្រុង Hai Phong បញ្ជាការដ្ឋានការពារជនស៊ីវិលរបស់ទីក្រុងបានប្រកាសហាមប្រាមកប៉ាល់ទេសចរណ៍ កប៉ាល់នេសាទ និងទូកមិនឱ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់សមុទ្រ។ ហាមសកម្មភាពទេសចរណ៍ និងការកម្សាន្តនៅតំបន់សមុទ្រ និងកោះ; ការនេសាទ និងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតនៅតំបន់ទន្លេ តំបន់ឆ្នេរ ឆ្នេរសមុទ្រ ចាប់ពីម៉ោង ៥៖០០ ល្ងាចថ្ងៃទី ៤ តុលា; អំពាវនាវដល់កប៉ាល់ដែលកំពុងប្រតិបត្តិការនៅសមុទ្រ និងធ្វើការលើទ្រុងវារីវប្បកម្ម ដើម្បីផ្លាស់ទីទៅកាន់ជម្រកសុវត្ថិភាព។ បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនទីក្រុងបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការចល័ត និងប្រើប្រាស់នាវា និងមធ្យោបាយផ្សេងទៀត ដើម្បីចូលរួមក្នុងការស្វែងរក និងជួយសង្គ្រោះនៅពេលមានការស្នើសុំ។ នាថ្ងៃទី ៤ ខែតុលា ប្រធានអគ្គសេនាធិការនៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមបានស្នើឱ្យអង្គភាពនានាជួយយ៉ាងសកម្មដល់រដ្ឋាភិបាល និងប្រជាជនក្នុងការប្រមូលផលកសិផល និងផលិតកម្មកសិកម្ម។ កងទ័ពជើងទឹក និងកងទ័ពការពារឆ្នេរសមុទ្រ វៀតណាមបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចជាមួយនឹងកម្លាំង និងមធ្យោបាយដើម្បីស្វែងរក និងជួយសង្គ្រោះនៅពេលដែលមានស្ថានភាពកើតឡើងនៅសមុទ្រ និងនៅលើកោះ។ លើសពីនេះ កងការពារអាកាស - ទ័ពអាកាស កងពលលេខ ១៨ បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច ដើម្បីធ្វើការស្វែងរក និងជួយសង្គ្រោះតាមអាកាសនៅពេលមានបទបញ្ជា៕