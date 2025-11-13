ព័ត៌មាន
បណ្តាខេត្ត Vinh Long Quang Ninh និង Thanh Hoa ពន្លឿនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU
នៅខេត្ត Vinh Long បន្ទាប់ពីការរួមបញ្ចូលរួច ខេត្តទាំងមូលមានទូកនេសាទជាង ៤.៦០០ គ្រឿង ដែលច្រើនបំផុតនៅតំបន់ដីសណ្តទន្លេ Cuu Long។ បច្ចុប្បន្ននេះ ទូកនេសាទចំនួន ៩៩% ដែលមានប្រវែង ១៥ ម៉ែត្រឡើងទៅនៅក្នុងខេត្តបានដំឡើងនិងរក្សាប្រតិបត្តិការនៃឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យការធ្វើដំណើរ (VMS); អនុវត្តន៍យ៉ាងល្អនូវការតាមដានប្រភពដើម និងត្រួតពិនិត្យការធ្វើដំណើររបស់ទូកនេសាទ។ លោក Dang Hoang Tan អនុលេខាអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សឃុំ Tan Thuy ជាឃុំដែលមានទូកនេសាទច្រើនជាងគេនៅក្នុងខេត្ត Vinh Long បានមានប្រសាសន៍ថា៖ «នាពេលកន្លងទៅ ការងារឃោសនានិងចលនាអ្នកនេសាទសម្រាប់ទូកនេសាទដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងល្អ ដោយលែងមានករណីរំលោភ IUU ទៀតហើយ។ សម្រាប់អ្នកនេសាទដែលមានគំនិតមិនទាន់ច្បាស់លាស់ យើងបន្តឃោសនានិងចលនាពួកគេ ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះ ម្ចាស់ទូកទាំងនេះបានអនុវត្តយ៉ាងល្អតាមគោលការណ៍នានា»។
នៅខេត្ត Quang Ninh អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនូវស្ថានភាពទាំងមូលនៃការចុះបញ្ជី ការត្រួតពិនិត្យ និងការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់ទូកនេសាទ។ ជាពិសេស ខេត្តបានពន្លឿនវឌ្ឍនភាពនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យម្ចាស់ទូកទៅកាន់មូលដ្ឋានទិន្នន័យនេសាទជាតិ (VNFishbase) និងអនុវត្តន៍ការរាយការណ៍អេឡិចត្រូនិក និងការតាមដានប្រភពដើមជលផល (eCDT)។ ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ បញ្ជីទូកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នៃការរំលោភ ឬបាត់បង់ទំនាក់ទំនង VMS ត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់អង្គភាពឆ្មាំព្រំដែន និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធដើម្បីសម្របសម្រួលដោះស្រាយបានទាន់ពេលវេលា។
នៅខេត្ត Thanh Hoa បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្ត Thanh Hoa បានចល័តធនធានមនុស្ស និងបង្កើតក្រុមត្រួតពិនិត្យចល័តដើម្បីធានាការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ខណៈពេលដែលនៅតែបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់ប្រជាជនធ្វើការនេសាទ។ ការងារឃោសនា និងការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពី IUU ត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងទូលំទូលាយ ដល់ម្ចាស់ទូក ប្រធាននាវា និងអ្នកនេសាទម្នាក់ៗ៕