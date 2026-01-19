Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

បញ្ញវន្តអាណិកជនរំពឹងទុកលើមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្ស

ឆ្ពោះទៅមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី ១៤ របស់បក្សកុម្មុយនីស្តវៀតណាម សហគមន៍បញ្ញវន្តវៀតណាមនៅបរទេស កំពុងតាមដានដោយក្តីរំពឹងទុកនិងជំនឿជាក់យ៉ាងខ្លាំង។ នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏សំខាន់បំផុត ដែលបើកចេញក្តីសង្ឃឹមអំពីការទម្លុះទម្លាយដ៏ខ្លាំងក្លា ដើម្បីនាំប្រទេសជាតិឈានចូលយុគសម័យថ្មី។
លោកបណ្ឌិត Ha Son Tung អនុប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់បច្ចេកវិទ្យាអុបទិកនៃបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រជាតិសិង្ហបុរី (A*STAR)។ រូបថត៖ VOV

លោកបណ្ឌិត Ha Son Tung អនុប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់បច្ចេកវិទ្យាអុបទិកនៃបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រជាតិសិង្ហបុរី (A*STAR) រំពឹងថា មហាសន្និបាតលើកទី ១៤ នឹងដាក់ចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលមានលក្ខណៈទម្លុះទម្លាយ ជាក់ស្តែង និងមានសមត្ថភាពអនុវត្តបានឆាប់រហ័ស។

«ខ្ញុំបានឃើញថា ថ្នាក់ដឹកនាំជំនាន់ថ្មីរបស់វៀតណាមបានដាក់ចេញនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តបានឆាប់រហ័ស ម៉ឺងម៉ាត់ និងជាក់ស្តែងជាងមុន។ ខ្ញុំរំពឹងថា ក្រោយមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ សេចក្តីសម្រេចចិត្តទាំងនោះនឹងត្រូវបានអនុវត្តកាន់តែជាក់ស្តែងទៅខាងក្រៅ។ គោលដៅចុងក្រោយបំផុតនៃគោលនយោបាយជាតិទាំងអស់ សុទ្ធតែដើម្បីកែលម្អសេដ្ឋកិច្ច បង្កើនប្រាក់ចំណូល និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន។ ខ្ញុំជឿជាក់លើក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស និងរដ្ឋក្នុងអាណត្តិនេះ នឹងបន្តពង្រីកនិងមានសកម្មភាពជាក់ស្តែងបំផុត»

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

មហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម៖ សញ្ញាសម្គាល់ពិសេស សេចក្តីប្រាថ្នាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ

មហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម៖ សញ្ញាសម្គាល់ពិសេស សេចក្តីប្រាថ្នាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ

មហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្ត វៀតណាម គឺជាមហាសន្និបាតគូសសញ្ញាសម្គាល់សំខាន់ពិសេស នៅលើមាគ៌ាអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសជាតិ។ មហាសន្និបាតបើកចេញយុគសម័យថ្មីមួយ - យុគសម័យដែលវៀតណាមប្តេជ្ញាសម្រេចគោលដៅពីរគឺ៖ ខួបលើកទី១០០ នៃការបង្កើតបក្ស និងខួបលើកទី១០០ នៃការបង្កើតប្រទេសជាតិ ដោយខិតខំក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ និងមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ នៅឆ្នាំ២០៤៥។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top