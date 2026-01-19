ព័ត៌មាន
បញ្ញវន្តអាណិកជនរំពឹងទុកលើមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ របស់បក្ស
លោកបណ្ឌិត Ha Son Tung អនុប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់បច្ចេកវិទ្យាអុបទិកនៃបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រជាតិសិង្ហបុរី (A*STAR) រំពឹងថា មហាសន្និបាតលើកទី ១៤ នឹងដាក់ចេញសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលមានលក្ខណៈទម្លុះទម្លាយ ជាក់ស្តែង និងមានសមត្ថភាពអនុវត្តបានឆាប់រហ័ស។
«ខ្ញុំបានឃើញថា ថ្នាក់ដឹកនាំជំនាន់ថ្មីរបស់វៀតណាមបានដាក់ចេញនូវសេចក្តីសម្រេចចិត្តបានឆាប់រហ័ស ម៉ឺងម៉ាត់ និងជាក់ស្តែងជាងមុន។ ខ្ញុំរំពឹងថា ក្រោយមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ សេចក្តីសម្រេចចិត្តទាំងនោះនឹងត្រូវបានអនុវត្តកាន់តែជាក់ស្តែងទៅខាងក្រៅ។ គោលដៅចុងក្រោយបំផុតនៃគោលនយោបាយជាតិទាំងអស់ សុទ្ធតែដើម្បីកែលម្អសេដ្ឋកិច្ច បង្កើនប្រាក់ចំណូល និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន។ ខ្ញុំជឿជាក់លើក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស និងរដ្ឋក្នុងអាណត្តិនេះ នឹងបន្តពង្រីកនិងមានសកម្មភាពជាក់ស្តែងបំផុត»៕