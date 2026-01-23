ព័ត៌មាន
បញ្ជីឈ្មោះសមាជិកពេញសិទ្ធិនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស នីតិកាលទី១៤
ប្លុកបណ្តាស្ថាប័នមជ្ឈិម
- សមមិត្ត TO LAM អគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្ស លេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សយោធាមជ្ឈិម។
- សមមិត្ត Dao Anh Tuan ឧត្តមសេនីយ៍ទោ អនុលេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្ស មេបញ្ជាការនៃអង្គភាពលេខ៣៤ ក្រសួងការពារប្រទេស។
- សមមិត្ត Tran Van Bac ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី អនុលេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្ស មេបញ្ជាការយោធភូមិភាគ២ នៃក្រសួងការពារប្រទេស។
- សមមិត្ត Do Thanh Binh សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋាភិបាល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ អនុប្រធានគណៈចាត់តាំងមជ្ឈិម។
- សមមិត្ត Le Hai Binh សមាជិកបម្រុងនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្ស អនុប្រធានបណ្ឌិត្យសភានយោបាយជាតិហូជីមិញ។
- សមមិត្ត Doan Xuan Buong ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី លេខាធិការគណៈកម្មាធិការបក្ស ប្រធាននយោបាយ នៃ
យោធភូមិភាគ ៤ នៃក្រសួងការពារប្រទេស។
- សមមិត្ត Do Van Chien សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ អនុលេខាប្រចាំការ នៃគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋសភា អនុប្រធានប្រចាំការនៃរដ្ឋសភា។
- សមមិត្ត Hoang Duy Chinh សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ នៃគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋសភា សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា អនុប្រធានប្រចាំការនៃក្រុមប្រឹក្សាជនជាតិរបស់រដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៥។
- សមមិត្ត Nguyen Tan Cuong សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សយោធាមជ្ឈិម នាយឧត្តសេនីយ៍ ជាប្រធានអគ្គសេនាធិការនៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស។
- សមមិត្ត Nguyen Manh Cuong សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុលេខាប្រចាំនៃគណៈកម្មាធិការបក្ស អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស។
- សមមិត្ត Nguyen Hong Dien សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុលេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋសភា។
- សមមិត្ត Dang Van Dung សមាជិក គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិបបក្ស នៃបណ្តាស្ថាប័នបក្សមជ្ឈិម អនុប្រធានគណៈកិច្ចការផ្ទៃក្នុងមជ្ឈិមបក្ស។
- សមមិត្ត Doan Anh Dung អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមជ្ឈិមបក្ស។
- សមមិត្ត Hoang Trung Dung សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុប្រធានគណៈចាត់តាំងមជ្ឈិមបក្ស។
- សមមិត្ត Ho Quoc Dung សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋាភិបាល ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី។
- សមមិត្ត Nguyen Khac Dinh សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិក គណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋសភា អនុប្រធានរដ្ឋសភា។
- សមមិត្ត Luong Quoc Doan សមាជិក គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សរណសិរ្សមាតុភូមិ និងអង្គការមហាជនមជ្ឈិម អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម ប្រធានសមាគមកសិករវៀតណាម។
- សមមិត្ត Nguyen Quoc Doan សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុលេខាប្រចាំ នៃគណៈកម្មាធិការបក្ស អគ្គអធិការរងប្រចាំការនៃអធិការកិច្ចរដ្ឋាភិបាល។
- សមមិត្ត Nguyen Huu Dong សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស, សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋសភា សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា ប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការប្រតិភូនៃរដ្ឋសភា នីតិកាលទី ១៥ អនុប្រធានគណៈចាត់តាំងមជ្ឈិមបក្ស។
- សមមិត្ត Dang Hong Duc សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សនគរបាលមជ្ឈិម ឧត្តមសេនីយ៍ទោ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាល។
- សមមិត្ត Nguyen Quang Duc អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្ស អនុប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំ និងចលនាមហាជនមជ្ឈិមបក្ស។
- សមមិត្ត Nguyen Van Gau សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈកម្មាធិការបក្សយោធាមជ្ឈិម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស។
- សមមិត្ត Phan Van Giang សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋាភិបាល អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សយោធាមជ្ឈិម នាយឧត្តមសេនីយ៍ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស។
- សមមិត្ត Nguyen Thi Thu Ha សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្ស នៃបណ្តាស្ថាប័នបក្សមជ្ឈិម អនុប្រធានប្រចាំការ នៃខុទ្ទកាល័យមជ្ឈិមបក្ស។
- សមមិត្ត Vu Hai Ha សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋសភា។
- សមមិត្ត Le Khanh Hai សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្ស នៃបណ្តាស្ថាប័នបក្សមជ្ឈិម ប្រធានខុទ្ទកាល័យប្រធានរដ្ឋ។
- សមមិត្ត Le Ngo Hai ឧត្តមសេនីយ៍ទោ អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្ស មេបញ្ជាការយោធភូមិភាគទី ៥ នៃក្រសួងការពារប្រទេស។
- សមមិត្ត Ngo Dong Hai សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំ និងចលនាមហាជនមជ្ឈិមបក្ស។
- សមមិត្ត Nguyen Long Hai សមាជិកបម្រុងនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុលេខាប្រចាំនៃគណៈកម្មាធិការបក្ស នៃបណ្តាស្ថាប័នបក្សមជ្ឈិម។
- សមមិត្ត Nguyen Thanh Hai សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋសភា សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា ប្រធានគណៈកម្មាធិការវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងបរិស្ថាននៃរដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៥។
- សមមិត្ត Nguyen Van Hien សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈកម្មាធិការបក្សយោធាមជ្ឈិម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស។
- សមមិត្ត Tran Thi Hien សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្ស នៃបណ្តាស្ថាប័នបក្សមជ្ឈិម អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមជ្ឈិមបក្ស។
- សមមិត្ត Nguyen Sy Hiep អនុលេខាប្រចាំ នៃគណៈកម្មាធិការបក្ស អនុប្រធានខុទ្ទកាល័យរដ្ឋាភិបាល។
- សមមិត្ត Phan Chi Hieu សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្ស អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌។
- សមមិត្ត Bui Thi Minh Hoai សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខាមជ្ឈិមបក្ស លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម និងអង្គការមហាជនមជ្ឈិម ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម។
- សមមិត្ត Nguyen Thi Hong សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋាភិបាល ទេសាផិបាលធនាគារវៀតណាម។
- សមមិត្ត Doan Minh Huan សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុលេខាប្រចាំនៃគណៈកម្មាធិការបក្ស នាយករងប្រចាំការនៃបណ្ឌិត្យសភានយោបាយជាតិហូជីមិញ។
- សមមិត្ត Le Manh Hung សមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិការនៃគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋាភិបាល រដ្ឋមន្ត្រីស្តីទីក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម។
- សមមិត្ត Le Quoc Hung សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សនគរបាលមជ្ឈិម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាល។
- សមមិត្ត Bui Quang សមាជិកបម្រុងនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សរណសិរ្សមាតុភូមិ និងអង្គការមហាជនមជ្ឈិម អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម លេខាទីមួយ នៃមជ្ឈិមសម្ព័ន្ធយុវជនកុម្មុយនីស្តហូជីមិញ។
- សមមិត្ត Duong Quoc Huy សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្ស អគ្គអធិការរងនៃអធិការកិច្ចរដ្ឋាភិបាល។
- សមមិត្ត Le Minh Hung សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខាមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានគណៈចាត់តាំងមជ្ឈិមបក្ស។
- សមមិត្ត Nguyen Duc Hung ឧត្តមសេនីយ៍ទោ លេខាគណៈកម្មាធិការបក្ស ប្រធាននយោបាយយោធភូមិភាគទី ៣ នៃក្រសួងការពារជាតិ។
- សមមិត្ត Tran Tien Hung សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមជ្ឈិមបក្ស។
- សមមិត្តNguyen Dinh Khang សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ នៃគណៈកម្មាធិការបក្សរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម និងអង្គការមហាជនមជ្ឈិម អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម ប្រធានសហព័ន្ធពលកម្មវៀតណាម។
- សមមិត្តTran Viet Khoa សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈកម្មាធិការបក្សយោធាមជ្ឈិម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក អនុលេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្ស នាយកបណ្ឌិត្យសភាការពារជាតិ នៃក្រសួងការពារប្រទេស។
- សមមិត្ត Vu Trung Kien ឧត្តមសេនីយ៍ទោ អនុលេខានៃគណៈកម្មាធិការបក្ស មេបញ្ជាការកងទ័ពការពារព្រំដែន នៃក្រសួងការពារប្រទេស។
- សមមិត្ត Dao Hong Lan សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិក គណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋាភិបាល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល។
- សមមិត្ត Nguyen Ngoc Lam សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សនគរបាលមជ្ឈិម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាល។
- សមមិត្ត Nguyen Thanh Lam សមាជិ នៃគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋាភិបាល អគ្គនាយកទូរទស្សន៍ជាតិវៀតណាម។
- សមមិត្ត Tran Thanh Lam អនុប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំ និងចលនាមហាជនមជ្ឈិមបក្ស។
- សមមិត្តTrinh Manh Linh អនុប្រធានគណៈចាត់តាំងមជ្ឈិមបក្ស។
- សមមិត្ត Nguyen Hong Linh សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមជ្ឈិមបក្ស។
- សមមិត្ត Nguyen Phi Long សមាជិកបម្រុងនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម និងអង្គការមហាជនមជ្ឈិម។
- សមមិត្ត Nguyen Van Long សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សនគរបាលមជ្ឈិម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាល។
- សមមិត្ត Le Van Loi សមាជិកគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋាភិបាល ប្រធានបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមវៀតណាម។
- សមមិត្ត Nguyen Thi Thanh Mai លេខាគណៈកម្មាធិការបក្ស នាយិកានៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហូជីមិញ។
- សមមិត្ត Phan Van Mai សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋសភា សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា ប្រធានគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុនៃរដ្ឋសភា
នីតិកាលទី១៥។
- សមមិត្ត Le Quang Manh សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋសភា សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា អគ្គលេខា - ប្រធានខុទ្ទកាល័យរដ្ឋសភា។
- សមមិត្ត Lam Van Man សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មធិការបក្សរដ្ឋសភា សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជនជាតិនៃរដ្ឋសភា នីតិកាលទី ១៥។
- សមមិត្ត Tran Thanh Man សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋសភា ប្រធានរដ្ឋសភា។
- សមមិត្ត Le Quoc Minh សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍សនៃបណ្តាស្ថាប័នបក្សមជ្ឈិម អគ្គនិពន្ធកាសែតប្រជាជន អនុប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំ និងចលនាមហាជនមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានវៀតណាម។
- សមមិត្ត Tran Hong Minh សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋាភិបាល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសំណង់។
- សមមិត្ត Pham Hoai Nam សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈកម្មាធិការបក្សយោធាមជ្ឈិម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិ។
- សមមិត្ត Ha Thi Nga សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុលេខាប្រចាំគណៈកម្មាធិការបក្សរណសិរ្សមាតុភូមិ និងអង្គការមហាជនមជ្ឈិម អនុប្រធាន - អគ្គលេខានៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម។
- សមមិត្ត Le Thi Nga សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ នៃគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋសភា សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា អនុប្រធានប្រចាំនៃគណៈកម្មាធិការបំណងប្រជាជន និងត្រួតពិនិត្យនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៥។
- សមមិត្ត Nguyen Thanh Nghi សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានគណៈគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រមជ្ឈិមបក្ស។
- សមមិត្ត Nguyen Trong Nghia សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខាមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សយោធាមជ្ឈិម នាយឧត្តមសេនីយ៍ ប្រធានអគ្គស្នងការនយោបាយនៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម។
- សមមិត្ត Bui Van Nghiem សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុប្រធានគណៈកិច្ចការផ្ទៃក្នុងមជ្ឈិមបក្ស។
- សមមិត្ត Tran Trang Nghiem សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈកម្មាធិការបក្សយោធាមជ្ឈិម អនុឧត្តមនាវីឯក មេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹក ក្រសួងការពារជាតិ។
- សមមិត្ត Nguyen Quang Ngoc សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈកម្មាធិការបក្សយោធាមជ្ឈិម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស។
- សមមិត្ត Nguyen Thi Bich Ngoc អនុលេខាប្រចាំ នៃគណៈកម្មាធិការបក្ស អនុរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ។
- សមមិត្ត Chiem Thong Nhat ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី មេបញ្ជាការរង និងជាប្រធានសេនាធិការយោធភូមិភាគ ៩ ក្រសួងការពារប្រទេស។
- សមមិត្ត Nguyen Hai Ninh សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈកម្មាធិការបក្សនៃរដ្ឋាភិបាល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌។
- សមមិត្ត La Cong Phuong ឧត្តមសេនីយ៍ទោ លេខាគណៈកម្មាធិការបក្ស មេបញ្ជាការនយោបាយយោធភូមិភាគ ១ ក្រសួងការពារប្រទេស។
- សមមិត្ត Le Hong Quang សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុប្រធានគណៈកិច្ចការផ្ទៃក្នុងមជ្ឈិមបក្ស។
- សមមិត្ត Luong Tam Quang សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាការបក្សនៃរដ្ឋាភិបាល លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សនគរបាលមជ្ឈិម នាយឧត្តមសេនីយ៍ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាល។
- សមមិត្ត Nguyen Van Quang សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស លេខាគណៈកម្មាធិការបក្ស ប្រធានតុលាការប្រជាជនកំពូល។
- សមមិត្ត Vu Hai Quan សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុលេខាប្រចាំគណៈកម្មាធិការបក្ស អនុរដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍ក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា។
- សមមិត្ត Thai Thanh Quy សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបក្សនៃបណ្តាស្ថាប័នបក្សមជ្ឈិម អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រមជ្ឈិម។
- សមមិត្ត Trinh Van Quyet លេខាមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំ និងចលនាមហាជនមជ្ឈិមបក្ស។
- សមមិត្ត Hoang Minh Son លេខាគណៈកម្មាធិការបក្ស នាយកសាកលវិទ្យាល័យជាតិហាណូយ។
- សមមិត្ត Nguyen Kim Son សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈកម្មាធិការបក្សនៃរដ្ឋាភិបាល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល។
- សមមិត្ត Vu Hong Son ឧត្តមសេនីយ៍ទោ អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្ស មេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាស និងការពារអាកាស ក្រសួងការពារប្រទេស។
- សមមិត្ត Do Tien Sy សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈកម្មាធិការបក្សនៃរដ្ឋាភិបាល, អគ្គនាយកវិទ្យុសម្លេងវៀតណាម។
- សមមិត្ត Nguyen Thanh Tam សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុប្រធានគណៈចាត់តាំងមជ្ឈិមបក្ស។
- សមមិត្ត Le Duc Thai សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈកម្មាធិការបក្សយោធាមជ្ឈិម
ឧត្តមសេនីយ៍ឯក អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស។
- សមមិត្ត Tran Hong Thai អនុលេខាប្រចាំការ គណៈកម្មាធិការបក្ស អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍បណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាម។
- សមមិត្ត Lam Thi Phuong Thanh សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបក្ស អនុរដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍។
- សមមិត្ត Nguyen Thi Thanh សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋសភា អនុប្រធានរដ្ឋសភា។
- សមមិត្ត Tran Sy Thanh សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមជ្ឈិមបក្ស។
- សមមិត្ត Dinh Huu Thanh អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមជ្ឈិមបក្ស។
- សមមិត្ត Nguyen Truong Thang សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈកម្មាធិការបក្សយោធាមជ្ឈិម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេស។
- សមមិត្ត Nguyen Van Thang សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈកម្មាធិការបក្សនៃរដ្ឋាភិបាល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ។
- សមមិត្ត Pham Tat Thang សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈកម្មាធិការបក្សនៃបណ្តាស្ថាប័នបក្សមជ្ឈិម អនុប្រធានគណៈឃោសនាអប់រំ និងចលនាមហាជនមជ្ឈិមបក្ស។
- សមមិត្ត Tao Duc Thang ឧត្តមសេនីយ៍ទោ អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្ស ប្រធាននិងជាអគ្គនាយកសម្ពន្ធក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្ម-ទូរគមនាគមន៍យោធា។
- សមមិត្ត Tran Duc Thang សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈកម្មាធិការបក្សនៃរដ្ឋាភិបាល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម និងបរិស្ថាន។
- សមមិត្ត Le Xuan The ឧត្តមសេនីយ៍ទោ អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្ស មេបញ្ជាការយោធភូមិភាគទី ៧ ក្រសួងការពារប្រទេស។
- សមមិត្ត Le Xuan Than ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្ស មេបញ្ជាការអង្គទ័ពលេខ ១២ ក្រសួងការពារប្រទេស។
100.សមមិត្ត Le Thi Thuy សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សនៃរដ្ឋាភិបាល។101.សមមិត្ត Nguyen Huy Tien សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សនៃបណ្តាស្ថាប័នបក្សមជ្ឈិម ប្រធានវិទ្យាស្ថានអយ្យការប្រជាជនកំពូល។
102.សមមិត្ត Dang Khanh Toan អនុលេខាអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបក្ស អនុប្រធានខុទ្ទកាល័យមជ្ឈិមបក្ស។
103. សមមិត្ត Truong Thien To ឧត្តមសេនីយ៍ឯក អនុប្រធានអគ្គស្នងការនយោបាយនៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម។104. សមមិត្ត Le Tan Toi សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋសភា សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា ប្រធានគណៈកម្មាធិការការពារជាតិ សន្តិសុខ និងកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៥។105. សមមិត្ត Pham Thi Thanh Tra សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ន
106. សមមិត្ត Nguyen Hai Tram សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សនៃបណ្តាស្ថាប័នបក្សមជ្ឈិម អនុលេខាអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបក្សនៃតុលាការប្រជាជនកំពូល។
107. សមមិត្ត Le Minh Tri លេខាមជ្ឈិមបក្ស អនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការផ្ទៃក្នុងមជ្ឈិមបក្ស
108. សមមិត្ត Ha Quoc Tri អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យមជ្ឈិមបក្ស។
109. សមមិត្ត Le Hoai Trung លេខាមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សនៃរដ្ឋាភិបាល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស។
110. សមមិត្ត Tran Cam Tu សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខាប្រចាំការ នៃគណៈលេខាមជ្ឈិមបក្ស លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សនៃបណ្តាស្ថាប័នបក្សមជ្ឈិម។
111. សមមិត្ត Ngo Van Tuan សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បក្សរដ្ឋសភា អគ្គសវនកររដ្ឋ។
112. សមមិត្ត Nguyen Anh Tuan សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុប្រធានគណៈគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រមជ្ឈិម។
113. សមមិត្ត Pham Gia Tuc សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានខុទ្ទកាល័យមជ្ឈិមបក្ស។
114. សមមិត្ត Hoang Thanh Tung សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ នៃគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋសភា សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា ប្រធានគណៈកម្មាធិការច្បាប់ និងយុត្តិធម៌នៃរដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៥។
115. សមមិត្ត Pham The Tung សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សនគរបាលមជ្ឈិម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាល។
116. សមមិត្ត Do Xuan Tung ឧត្តមសេនីយ៍ឯក អនុប្រធានអគ្គស្នងការនយោបាយនៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម។
117. សមមិត្ត Le Van Tuyen សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សនគរបាលមជ្ឈិម ឧត្តមសេនីយ៍ឯក អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាល។
118.សមមិត្ត Nguyen Thi Tuyen សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម និងអង្គការមហាជនមជ្ឈិម អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម ប្រធានសមាគមនារីវៀតណាម។
119. សមមិត្ត Bui Thi Quynh Van សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស លេខាគណៈកម្មាធិការបក្ស អនុប្រធានគណៈចាត់តាំងមជ្ឈិមបក្ស។
120. សមមិត្ត Nguyen Dac Vinh សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋសភា សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា ប្រធានគណៈកម្មាធិការវប្បធម៌ និងសង្គមកិច្ចនៃរដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៥។
121. សមមិត្ត Nguyen Minh Vu សមាជិកបម្រុងនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្ស អនុរដ្ឋមន្ត្រីអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងការបរទេស។
122. សមមិត្ត Vo Thi Anh Xuan សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុប្រធានរដ្ឋ។
123. សមមិត្ត Duong Trung Y សមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការបក្សនៃបណ្តាស្ថាប័នបក្សមជ្ឈិម អគ្គនិពន្ធទស្សនាវដ្តីកុម្មុយនីស្ត។
ប្លុកមូលដ្ឋាន
124. សមមិត្ត Cao Thi Hoa An អនុលេខាប្រចាំការ នៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត Dak Lak។
125. សមមិត្ត Phan Thang An លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត Cao Bang។
126. សមមិត្ត Nguyen Doan Anh សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត Thanh Hoa។
127.សមមិត្ត Nguyen Hoai Anh សមាជិកបម្រុងនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Thanh Hoa។
128. សមមិត្ត Pham Duc An អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សក្រុង ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនក្រុង Da Nang។
129. សមមិត្ត Le Ngoc Chau អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សក្រុង ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនក្រុង Hai Phong។
130. សមមិត្ត Le Tien Chau សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សក្រុង ប្រធានក្រុមប្រតិភូរដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៥ ទីក្រុង Hai Phong។
131. សមមិត្ត Ngo Chi Cuong សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ប្រធានក្រុមសមជិកនៃរដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៥ ខេត្ត Dong Thap។
132. សមមិត្ត Quan Minh Cuong លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ប្រធានក្រុមសមជិកនៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៥ ខេត្ត Quang Ninh។
133. សមមិត្ត Tran Tien Dung លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត Dien Bien។
134. សមមិត្ត Pham Dai Duong សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត Phu Tho។
135. សមមិត្ត Nguyen Trong Dong អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សក្រុងហាណូយ។
136. សមមិត្ត Nguyen Van Duoc សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សក្រុង ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនក្រុងហូជីមិញ។
137. សមមិត្ត Nguyen Hoang Giang អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Quang Ngai។
138. សមមិត្ត Nguyen Ho Hai លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត Ca Mau។
139. សមមិត្ត Nguyen Tien Hai សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស, លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត An Giang។
140. សមមិត្ត Ton Ngoc Hanh សមាជិកបម្រុងនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត Dong Nai។
141. សមមិត្ត Nguyen Manh Hung អនុលេខាប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត Tay Ninh។
142.សមមិត្ត Trinh Viet Hung សមាជិកបម្រុងនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត Lao Cai។
143.សមមិត្ត Y Thanh Ha Nie Kdam Y សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស, លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ប្រធានក្រុមសមជិកនៃរដ្ឋសភា នីតិកាលទី១៥ ខេត្ត Lam Dong។
144. សមមិត្ត Hoang Quoc Khanh លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត Lang Son។
145.សមមិត្ត Nguyen Duy Lam លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត Ha Tinh។
146.សមមិត្ត Tran Van Lau លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត Vinh Long។
147.សមមិត្ត Hau A Lenh សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត Tuyen Quang។
148.សមមិត្ត Nguyen Phuoc Loc អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សក្រុង ប្រធានរណសិរ្សមាតុភូមិក្រុងហូជីមិញ។
149. សមមិត្ត Vo Van Minh អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សក្រុង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនក្រុងហូជីមិញ។
150.សមមិត្ត Ho Van Mung សមាជិកបម្រុងនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត An Giang។
151.សមមិត្ត Ho Van Muoi អនុលេខាបក្សខេត្ត ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Lam Dong។
152.សមមិត្ត Le Minh Ngan លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត Lai Chau។
153. សមមិត្ត Nguyen Huu Nghia សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស លេខា គណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត Hung Yen។
154. សមមិត្ត Hoang Van Nghiem លេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សខេត្ត ប្រធានក្រុមសមាជិករដ្ឋសភា នីតិកាលទី ១៥ ខេត្ត Son La
155. សមមិត្ត Nguyen Duy Ngoc សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខាគណៈកម្មធិការបក្សទីក្រុង Ha Noi។
156. សមមិត្ត Pham Quang Ngoc អនុលេខាគណៈកម្មធិការបក្ស ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Hung Yen។
157. សមមិត្ត Thai Dai Ngoc សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស លេខាគណៈកម្មធិការបក្ស បក្សខេត្ត Gia Lai។
158. សមមិត្ត Ho Van Nien សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស, លេខាបក្សគណៈកម្មធិការបក្ស ខេត្ត Quang Ngai។
159. សមមិត្ត Dang Xuan Phong សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស លេខាគណៈកម្មធិការបក្ស ប្រធានក្រុមសមាជិករដ្ឋសភា នីតិកាលទី ១៥ ខេត្ត Ninh Binh។
160. សមមិត្ត Le Quoc Phong សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មធិការបក្សបក្សក្រុង Ho Chi Minh។
161. សមមិត្ត Tran Phong អនុលេខាគណៈកម្មធិការបក្សបក្ស ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Khanh Hoa
162. សមមិត្ត Nguyen Van Phuong លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត Quang Tri។
163. សមមិត្ត Le Ngoc Quang សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុង Da Nang។
164. សមមិត្ត Tran Luu Quang លេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស លេខាគណៈកម្មាធិការបក្ស ក្រុង Ho Chi Minh។
165. សមមិត្ត Nguyen Van Quyet លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត Tay Ninh។
166.សមមិត្ត Nguyen Hong Thai សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត Bac Ninh។
167. សមមិត្ត Dong Van Thanh អនុលេខាប្រចាំ គណៈកម្មាធិការបក្សក្រុង ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនក្រុង Can Tho។
168. សមមិត្ត Nghiem Xuan Thanh សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត Khanh Hoa។
169. សមមិត្ត Vu Dai Thang សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សបក្សក្រុង ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនក្រុង Ha Noi។
170. សមមិត្ត Nguyen Khac Than លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត Nghe An។
171. សមមិត្ត Nguyen Khac Toan អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សក្រុង ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនក្រុង Hue។
172.សមមិត្ត Luong Nguyen Minh Triet សមាជិកបម្រុងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត Dak Lak។
173.សមមិត្ត Nguyen Dinh Trung សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សក្រុង Hue។
174.សមមិត្ត Trinh Xuan Truong លេខាបក្សគណៈកម្មាធិការខេត្ត Thai Nguyen។
175.សមមិត្ត Pham Anh Tuan អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Gia Lai។
176.សមមិត្ត Tran Huy Tuan អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Ninh Binh។
177.សមមិត្ត Vuong Quoc Tuan សមាជិកបម្រុងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Thai Nguyen។
178. សមមិត្ត Le Quang Tung សមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សក្រុង Can Tho។
179. សមមិត្ត Vu Hong Van លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត ប្រធានក្រុមសមាជិក នីតិកាលទី ១៥ ខេត្ត Dong Nai។
180. សមមិត្ត Ho Thi Hoang Yen អនុលេខាប្រចាំការនៃគណៈកម្មាធិការបក្សខេត្ត Vinh Long។
បញ្ជីឈ្មោះសមាជិកបម្រុងនៃគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស នីតិកាលទី១៤
- NGUYỄN HẢI ANH វរសេនីយ៍ឯក មេបញ្ជាការរងកងពលធំលេខ ១២ ក្រសួងការពារជាតិ។
- NGUYỄN TUẤN ANH អនុលេខាបក្សខេត្ត Lai Chau។
- NGUYỄN MẠNH CƯỜNG សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បក្សក្រុង អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនក្រុង Ho Chi Minh។
- BÙI QUỐC DŨNG សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បក្ស អនុអគ្គសវនកររដ្ឋ។
- NGUYỄN HUY DŨNG សមាជិកឯកទេសនៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំមជ្ឈិម ស្តីពីការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ និងបរិវត្តកម្មឌីជីថល។
- NGUYỄN MINH DŨNG អនុលេខាបក្សខេត្ត ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនខេត្ត Vinh Long។
- BÙI THẾ DUY សមាជិកបម្រុងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុលេខាគណៈកម្មាធិការបក្ស អនុប្រធានបណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាម។
- TRẦN DUY ĐÔNG, អនុលេខាបក្សខេត្ត ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Phu Tho។
- VŨMẠNH HÀ សមាជិកបម្រុងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុលេខាប្រចាំការបក្ស អនុរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការនៃក្រសួងសុខាភិបាល។
- LÊ HẢI HÒA អនុលេខាបក្សខេត្ត ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត Cao Bang។
- U HUẤN សមាជិកបម្រុងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុលេខាប្រចាំការបក្សខេត្ត ប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី ១៤ ប្រចាំខេត្ត ប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិខេត្ត Quang Ngai។
- ĐỖ HỮU HUY អនុលេខាបក្សខេត្ត Dak Lak។
- NGUYỄN HỒNG PHONG អនុលេខាប្រចាំការបក្សខេត្ត Thanh Hoa។
- BÙI HOÀNG PHƯƠNG សមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បក្ស អនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា។
- TRẦN QUÂN អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរតនាគារជាតិ, ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ។
- TRẦN ĐĂNG QUỲNH ឧត្តមសេនីយ៍ត្រី ជំនួយការសម្តេចអគ្គលេខាបក្ស នាយនគរបាលជាតិ (បញ្ជូនមកបំពេញភារកិច្ចពិសេស)។
- NGUYỄN MINH TRIẾT អនុលេខាប្រចាំការបក្សនៃស្ថាប័ន លេខាប្រចាំការនៃមជ្ឈិមសហភាពយុវជន ប្រធានសមាគមនិស្សិតវៀតណាមមជ្ឈិម។
- HỒ XUÂN TRƯỜNG អនុលេខាប្រចាំការបក្សខេត្ត Khanh Hoa។
- BÙI ANH TUẤN ជំនួយការសមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខាប្រចាំការនៃគណៈលេខាមជ្ឈិមបក្ស។
- MÙA A VẢNG សមាជិកបម្រុងគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស អនុលេខាបក្សខេត្ត ប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមខេត្ត Dien Bien។