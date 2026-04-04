បង្ហាញមុខក្រមសញ្ញាសម្គាល់ ពិធីបុណ្យដើម្បីសន្តិភាពឆ្នាំ២០២៦
ពិធីបុណ្យដើម្បីសន្តិភាពឆ្នាំ២០២៦ ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយខេត្តក្វាងទ្រី ចាប់ពីខែមីនា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៦ នឹងមានសកម្មភាពដ៏សម្បូរបែបនិងចម្រុះជាច្រើន។ ដោយមានប្រធានបទ "ពីការចងចាំរហូតដល់អនាគត - ក្វាងទ្រីដើម្បីសន្តិភាព" ពិធីបុណ្យនេះមិនត្រឹមតែជាឱកាសសម្រាប់ការរំលឹកអតីតកាលប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងរួមចំណែកដល់ការអប់រំយុវជនជំនាន់ក្រោយអំពីប្រពៃណីស្នេហាជាតិ និងផ្សព្វផ្សាយសារនៃសន្តិភាពដល់មិត្តភក្តិអន្តរជាតិទៀតផង។ តាមរយៈសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់នេះ ខេត្តក្វាងទ្រីសង្ឃឹមថា នឹងកសាងតំបន់នេះឱ្យក្លាយជាបរិយាកាសវប្បធម៌ដើម្បីសន្តិភាព ជាគោលដៅគួរឲ្យទាក់ទាញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុក និងបរទេស ហើយទន្ទឹមនឹងនោះ ជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតាមទិសដៅនិរន្តរភាព៕