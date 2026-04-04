Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

បង្ហាញមុខក្រមសញ្ញាសម្គាល់ ពិធីបុណ្យដើម្បី​សន្តិភាពឆ្នាំ២០២៦

នា​ព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែមេសា មន្ទីរវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ខេត្តក្វាងទ្រី បានដាក់បង្ហាញមុខជាផ្លូវការនូវក្រមសញ្ញាសម្គាល់នៃពិធីបុណ្យសន្តិភាពឆ្នាំ២០២៦ ដោយបញ្ជូនសារនៃសេចក្តីប្រាថ្នាដើម្បីសន្តិភាព សាមគ្គីភាព និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទៅកាន់សហគមន៍ក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ។
បង្ហាញមុខក្រមសញ្ញាសម្គាល់ ពិធីបុណ្យដើម្បី​សន្តិភាពឆ្នាំ២០២៦

ពិធីបុណ្យដើម្បី​សន្តិភាពឆ្នាំ២០២៦ ត្រូវបាន​រៀបចំ​ឡើង​ដោយខេត្តក្វាងទ្រី ចាប់ពីខែមីនា ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៦ នឹងមានសកម្មភាពដ៏​សម្បូរបែបនិងចម្រុះជាច្រើន។ ដោយមានប្រធានបទ "ពីការចងចាំរហូត​ដល់អនាគត - ក្វាងទ្រីដើម្បីសន្តិភាព" ពិធីបុណ្យនេះមិនត្រឹមតែជាឱកាសសម្រាប់ការរំលឹកអតីតកាលប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងរួមចំណែកដល់ការអប់រំយុវជនជំនាន់ក្រោយអំពីប្រពៃណីស្នេហាជាតិ និងផ្សព្វផ្សាយសារនៃសន្តិភាពដល់មិត្តភក្តិអន្តរជាតិ​ទៀត​ផង។ តាមរយៈសកម្មភាពជាបន្តបន្ទាប់នេះ ខេត្ត​ក្វាងទ្រីសង្ឃឹមថា នឹងកសាងតំបន់នេះឱ្យក្លាយជា​បរិយាកាសវប្បធម៌ដើម្បីសន្តិភាព ជាគោលដៅគួរឲ្យ​ទាក់ទាញសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុក និងបរទេស ហើយទន្ទឹមនឹងនោះ ជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម​តាម​ទិស​ដៅនិរន្តរភាព៕​

តាម vovworld.vn/km-KH

រដ្ឋាភិបាលអនុម័តគម្រោង ផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងវិស័យវប្បធម៌ដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៤៥

រដ្ឋាភិបាលអនុម័តគម្រោង “ផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងវិស័យវប្បធម៌ដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៤៥”

នៅថ្ងៃទី ៤ ខែមេសា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ជី យុង បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចលេខ ៦១១ របស់នាយរដ្ឋមន្ត្រី ដោយអនុម័តគម្រោង “ផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលក្នុងវិស័យវប្បធម៌ដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៤៥”។
