ព័ត៌មាន
បក្ស រដ្ឋ និងប្រជាជនចងចាំជារៀងរហូតការរួមចំណែករបស់អ្នកមានគុណូបការៈចំពោះប្រទេសជាតិ
អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធី លោក ឡេ ឌឹក ខាញ់ យុទ្ធជនពិការ មកពីខេត្តនិញប៊ិញ បានចែករំលែកថា៖"យើងខ្ញុំជាយុទ្ធជនដែលបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាម។ យើងខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានចូលរួមជំនួបនេះ ជាមួយយុទ្ធជនពិការ យុទ្ធជនឈឺ និងក្រុមគ្រួសារអ្នកទទួលផលគោលនយោបាយ។ យើងខ្ញុំមានការរំជួលចិត្ត និងដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់បក្ស រដ្ឋ រដ្ឋាភិបាល រដ្ឋសភា និងប្រជាជន ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ លើកទឹកចិត្ត សួរសុខទុក្ខ និងផ្តល់អំណោយជាប្រចាំសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យទាននិងបុណ្យតេត"។
អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី ង្វៀន ធី ថាញ់ បានផ្ញើការសួរសុខទុក្ខយ៉ាងកក់ក្តៅ និងការគោរពដ៏ស្មោះស្ម័គ្របំផុតជូនដល់វីរៈអ្នកម្តាយវៀតណាម វីរបុរសនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជន យុទ្ធជនពិការ យុទ្ធជនជំងឺ បុគ្គលឆ្នើមៗ និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ។ យោងតាមអនុប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី ង្វៀន ធីថាញ់ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៦ ប្រធានរដ្ឋសភាបានចុះហត្ថលេខា និងប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់លេខ ០៥/២០២៦ ដែលធ្វើវិសោធនកម្ម និងបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីការអនុគ្រោះសម្រាប់អ្នកដែលមានការចូលរួមចំណែកដ៏មានតម្លៃចំពោះបដិវត្តន៍។ លោកស្រី ង្វៀន ធីថាញ់ អនុប្រធានរដ្ឋសភា បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖
"ច្បាប់នេះបានបង្កើតបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការទទួលស្គាល់យុទ្ធជនពលីចំពោះយុទ្ធជនពិការ និងអ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលបានគោលនយោបាយស្រដៀងគ្នាទៅនឹងយុទ្ធជនពិការពេលពួកគេស្លាប់។ ដូច្នេះ យុទ្ធជនពិការដែលមានអត្រាពិការភាព ៨១% ឬខ្ពស់ជាងនេះ នឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់ភ្លាមៗថាជាយុទ្ធជនពិការ ដោយមិនចាំបាច់មាននីតិវិធីបន្ថែមទៀតទេ។ យុទ្ធជនពិការមានអត្រាពិការភាពពី ៦១% ដល់តិចជាង ៨១% នឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាយុទ្ធជនពលីពេលគេស្លាប់ទៅ ប្រសិនបើអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកំណត់ថា ការស្លាប់នេះគឺដោយសារតែរបួសបន្សល់ទុក។ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមសម្រាប់អ្នកថែទាំអតីតយុទ្ធជនបដិវត្តន៍ និងអតីតយុទ្ធជនមុនបដិវត្តន៍ត្រូវបានបន្ថែម"។ក្នុងឱកាសនេះ គណៈកម្មាធិការរៀបចំបានប្រគល់អំណោយតបស្នងសង់ញុណវីរៈអ្នកម្តាយវៀតណាម វីរបុរសនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជន និងអ្នកមានគុណូបការៈឆ្នើម៕