Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

បក្ស រដ្ឋ និងប្រជាជនចងចាំជារៀងរហូតការរួមចំណែករបស់អ្នកមានគុណូបការៈចំពោះប្រទេសជាតិ

រំលឹកខួបលើកទី ៧៩ នៃទិវាយុទ្ធជនពិការ និងយុទ្ធជនពលី (២៧ កក្កដា ១៩៤៧ - ២៧ កក្កដា ២០២៦) នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដា នៅទីក្រុងហាណូយ លោកស្រី ង្វៀន ធី ថាញ់ អនុប្រធានរដ្ឋសភា បានអញ្ជើញជួបជាមួយវីរអ្នកម្តាយវៀតណាម វីរជនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងអ្នកមានគុណូបការៈគំរូ របស់ទីក្រុងហាណូយ និញប៊ិញនិងថៃង្វៀន ដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធី "រស់នៅជារៀងរហូតជាមួយប្រទេសជាតិ"។
លោកស្រី ង្វៀន ធី ថាញ់ អនុប្រធានរដ្ឋសភា បានអញ្ជើញជួបជាមួយវីរអ្នកម្តាយវៀតណាម វីរជនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ និងអ្នកមានគុណូបការៈ។ រូបថត៖ Tuan Anh/VNA

អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធី លោក ឡេ ឌឹក ខាញ់ យុទ្ធជនពិការ មកពីខេត្តនិញប៊ិញ បានចែករំលែកថា៖"យើងខ្ញុំជាយុទ្ធជនដែលបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាម។ យើងខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានចូលរួមជំនួបនេះ ជាមួយយុទ្ធជនពិការ យុទ្ធជនឈឺ និងក្រុមគ្រួសារអ្នកទទួលផលគោលនយោបាយ។ យើងខ្ញុំមានការរំជួលចិត្ត និងដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់បក្ស រដ្ឋ រដ្ឋាភិបាល រដ្ឋសភា និងប្រជាជន ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ លើកទឹកចិត្ត សួរសុខទុក្ខ និងផ្តល់អំណោយជាប្រចាំសម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យទាននិងបុណ្យតេត"។

អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី ង្វៀន ធី ថាញ់ បានផ្ញើការសួរសុខទុក្ខយ៉ាងកក់ក្តៅ និងការគោរពដ៏ស្មោះស្ម័គ្របំផុតជូនដល់វីរៈអ្នកម្តាយវៀតណាម វីរបុរសនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជន យុទ្ធជនពិការ យុទ្ធជនជំងឺ បុគ្គលឆ្នើមៗ និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេ។ យោងតាមអនុប្រធានរដ្ឋសភា លោកស្រី ង្វៀន ធីថាញ់ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៦ ប្រធានរដ្ឋសភាបានចុះហត្ថលេខា និងប្រកាសឱ្យប្រើច្បាប់លេខ ០៥/២០២៦ ដែលធ្វើវិសោធនកម្ម និងបំពេញបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីការអនុគ្រោះសម្រាប់អ្នកដែលមានការចូលរួមចំណែកដ៏មានតម្លៃចំពោះបដិវត្តន៍។ លោកស្រី ង្វៀន ធីថាញ់ អនុប្រធានរដ្ឋសភា បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖

"ច្បាប់នេះបានបង្កើតបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការទទួលស្គាល់យុទ្ធជនពលីចំពោះយុទ្ធជនពិការ និងអ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលបានគោលនយោបាយស្រដៀងគ្នាទៅនឹងយុទ្ធជនពិការពេលពួកគេស្លាប់។ ដូច្នេះ យុទ្ធជនពិការដែលមានអត្រាពិការភាព ៨១% ឬខ្ពស់ជាងនេះ នឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់ភ្លាមៗថាជាយុទ្ធជនពិការ ដោយមិនចាំបាច់មាននីតិវិធីបន្ថែមទៀតទេ។ យុទ្ធជនពិការមានអត្រាពិការភាពពី ៦១% ដល់តិចជាង ៨១% នឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាយុទ្ធជនពលីពេលគេស្លាប់ទៅ ប្រសិនបើអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកំណត់ថា ការស្លាប់នេះគឺដោយសារតែរបួសបន្សល់ទុក​។ ប្រាក់ឧបត្ថម្ភបន្ថែមសម្រាប់អ្នកថែទាំអតីតយុទ្ធជនបដិវត្តន៍ និងអតីតយុទ្ធជនមុនបដិវត្តន៍ត្រូវបានបន្ថែម"។

ក្នុងឱកាសនេះ គណៈកម្មាធិការរៀបចំបានប្រគល់អំណោយតបស្នងសង់ញុណវីរៈអ្នកម្តាយវៀតណាម វីរបុរសនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប្រជាជន និងអ្នកមានគុណូបការៈឆ្នើម៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសភាគឺជាបណ្តាញសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងវៀតណាម-កម្ពុជា

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសភាគឺជាបណ្តាញសំខាន់ក្នុងទំនាក់ទំនងវៀតណាម-កម្ពុជា

នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ ខែកក្កដា នៅអគាររដ្ឋសភា បន្ទាប់ពីពិធីទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចជាផ្លូវការ ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោកជិន ថាញ់ មិន បានអញ្ជើញជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានរដ្ឋសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្តេច ឃួន សុដារី ក្នុងឱកាសដែលលោកស្រីដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋសភាកម្ពុជា មកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅវៀតណាម ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧-២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៦។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top