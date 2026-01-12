ព័ត៌មាន
បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមដឹកនាំប្រទេសជាតិសម្រេចបានជ័យជម្នះដ៏មហិមា
ឥឡូវនេះ ស្រីលង្កាក៏កំពុងសិក្សានិងពិភាក្សាដោយយកចិត្តទុកដាក់អំពីគំរូអភិវឌ្ឍន៍របស់ វៀតណាម ដើម្បីអាចអនុវត្តបានចំពោះលក្ខខណ្ឌរបស់ប្រទេសស្រីលង្កា។ នេះជាប្រសាសន៍របស់អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តស្រីលង្កា លោក Geeganage Weerasinghe ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកយកព័ត៌មាននៃវិទ្យុសំឡេងវៀតណាម នៅចំពោះមុខមហាសន្និបាតទូទាំងប្រទេសលើកទី១៤ នៃបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម។
អគ្គលេខបក្ស លោក Geeganage Weerasinghe បានឲ្យដឹងថា ស្រីលង្កាកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់នូវការវិវត្តនៅវៀតណាម ហើយបានឃើញពីគោលដៅនៅពេលខួបលើកទី ១០០ នៃប្រទេស។ ជាមួយគ្នានោះ មានគោលដៅកំណត់សម្រាប់ឆ្នាំ ២០៣០ ដែលជាខួបលើកទី ១០០ នៃការបង្កើតបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម (១៩៣០-២០៣០) និងគោលដៅឆ្នាំ ២០៤៥ ដែលគូសសញ្ញា ១០០ នៃឯករាជ្យជាតិ (១៩៤៥-២០៤៥)។ ក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃរបស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម វៀតណាមកំពុងឆ្ពោះទៅក្លាយជាប្រទេសទំនើប អភិវឌ្ឍន៍ និងឧស្សាហកម្មនៅឆ្នាំ ២០៤៥។ ក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ កំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបជាមធ្យមរបស់វៀតណាមបានលើសពី ៦%។ វៀតណាមមានលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ដើម្បីសម្រេចបានអត្រាកំណើនកាន់តែខ្ពស់ថែមទៀត។
លោកអគ្គលេខា Geeganage Weerasinghe បានអះអាងថា បក្សកុម្មុយនិស្តស្រីលង្កាប្តេជ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាមួយបក្សកុម្មុយ និស្តវៀតណាម ហើយជឿជាក់ថា ទំនាក់ទំនងនេះនឹងបន្តពង្រឹងបន្ថែមទៀតនាពេលអនាគត៕