ព័ត៌មាន

នាំយកអំណោយបុណ្យតេតទៅកាន់ផ្ទះរន្ទារ DK1 និងនាវាល្បាតនៅលើសមុទ្រ

ថ្ងៃទី១៦ ខែមករានេះ ពីទីក្រុងហូជីមិញ ក្រុមការងាររួមមានប្រតិភូនិងអ្នកសារព័ត៌មាននឹងចេញដំណើរទៅសួរសុខទុក្ខ និងជូនពរបុណ្យតេតដល់កម្មាភិបាល និងយុទ្ធជន នៅមូលដ្ឋានផ្ទះរន្ទារ DK1 នាវាល្បាត និងតំបន់ពិសេសកូន ដាវ។
កំពុងផ្ទុកអំណោយបុណ្យតេតឡើងលើនាវា (រូបថត៖ Doan Manh Duong/TTXVN)

មុននេះ នៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលនារសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែមករា បញ្ជាការដ្ឋានតំបន់លេខ ២ កងទ័ពជើងទឹក (ដែលមានមូលដ្ឋាននៅឃុំឡុងសឺន ទីក្រុងហូជីមិញ) បានប្រគល់ភារកិច្ចដល់គណៈប្រតិភូ។ នៅក្នុងជំនួបនេះ  វរសេនីយ៍ឯក Do Hong Duyen អនុប្រធានស្នងការនយោបាយកងទ័ពជើងទឹកតំបន់លេខ ២ បានស្នើឱ្យគណៈប្រតិភូនាំយកនិងប្រគល់ជូនដោយផ្ទាល់ដល់យុទ្ធជនដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅលើផ្ទះរន្ទារ DK1 នាវាល្បាតនៅលើតំបន់ខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រភាគខាងត្បូងនៃមាតុប្រទេស និងតំបន់ពិសេស កូនដាវ  នូវសំបុត្រ និងអំណោយបុណ្យតេតជាច្រើន ដែលបង្កប់នូវសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេស ពីដីគោក ចំពោះសមុទ្រ និងកោះឆ្ងាយៗ។ លើសពីនេះ គណៈប្រតិភូក៏ត្រូវបង្ហាញពីរូបភាពដ៏ពិតប្រាកដ និងរស់រវើកបំផុត    នៃជីវភាពរស់នៅ ការលះបង់ដោយស្ងៀមស្ងាត់ និងស្មារតីប្តេជ្ញាចិត្តរបស់កងទ័ព និងប្រជាជនដោយប្តេជ្ញាការការពារអធិបតេយ្យភាពនៃសមុទ្រ និងកោះនានា ដល់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេស៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

នាព្រឹកមិញថ្ងៃទី១៦ ខែមករា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងសន្និសីទបូកសរុប “យុទ្ធនាការក្វាងទ្រុង” ដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងល្បឿនរហ័សបំផុត ដើម្បីសាងសង់ និងជួសជុលផ្ទះសម្រាប់គ្រួសារដែលរងការខូចខាតដោយព្យុះ និងទឹកជំនន់ថ្មីៗនេះ នៅភាគកណ្តាលវៀតណាម។
