ព័ត៌មាន
នាំយកអំណោយបុណ្យតេតទៅកាន់ផ្ទះរន្ទារ DK1 និងនាវាល្បាតនៅលើសមុទ្រ
មុននេះ នៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលនារសៀលថ្ងៃទី១៥ ខែមករា បញ្ជាការដ្ឋានតំបន់លេខ ២ កងទ័ពជើងទឹក (ដែលមានមូលដ្ឋាននៅឃុំឡុងសឺន ទីក្រុងហូជីមិញ) បានប្រគល់ភារកិច្ចដល់គណៈប្រតិភូ។ នៅក្នុងជំនួបនេះ វរសេនីយ៍ឯក Do Hong Duyen អនុប្រធានស្នងការនយោបាយកងទ័ពជើងទឹកតំបន់លេខ ២ បានស្នើឱ្យគណៈប្រតិភូនាំយកនិងប្រគល់ជូនដោយផ្ទាល់ដល់យុទ្ធជនដែលកំពុងបំពេញភារកិច្ចនៅលើផ្ទះរន្ទារ DK1 នាវាល្បាតនៅលើតំបន់ខ្ពង់រាបបាតសមុទ្រភាគខាងត្បូងនៃមាតុប្រទេស និងតំបន់ពិសេស កូនដាវ នូវសំបុត្រ និងអំណោយបុណ្យតេតជាច្រើន ដែលបង្កប់នូវសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេស ពីដីគោក ចំពោះសមុទ្រ និងកោះឆ្ងាយៗ។ លើសពីនេះ គណៈប្រតិភូក៏ត្រូវបង្ហាញពីរូបភាពដ៏ពិតប្រាកដ និងរស់រវើកបំផុត នៃជីវភាពរស់នៅ ការលះបង់ដោយស្ងៀមស្ងាត់ និងស្មារតីប្តេជ្ញាចិត្តរបស់កងទ័ព និងប្រជាជនដោយប្តេជ្ញាការការពារអធិបតេយ្យភាពនៃសមុទ្រ និងកោះនានា ដល់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេស៕