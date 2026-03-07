ព័ត៌មាន
នាំទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាម និងសិង្ហបុរីកាន់តែស៊ីជម្រៅប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
លោក Pham Gia Tuc បានសង្កត់ធ្ងន់ថា វៀតណាមតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាមួយសិង្ហបុរី ហើយមានបំណងចង់បន្តពង្រឹង និងធ្វើឱ្យស៊ីជម្រៅថែមទៀតនូវក្របខ័ណ្ឌភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលទើបបង្កើតថ្មី ដោយនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាក់ស្តែងដល់ប្រជាជននៃប្រទេសទាំងពីរ។ លោក Pham Gia Tuc បានស្នើឱ្យប្រទេសទាំងពីរបន្តពង្រឹងទំនុកចិត្តនយោបាយ ប្រើប្រាស់ក្របខ័ណ្ឌសហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងឆ្ពោះទៅរកក្របខ័ណ្ឌដែលមានខ្លឹមសារ និងស៊ីជម្រៅជាង។
រីឯខ្លួនវិញ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Rajpal Singh បានសង្កត់ធ្ងន់ថា លោកនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងឱ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី មិនត្រឹមតែក្នុងវិស័យប្រពៃណីប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងក្នុងវិស័យកំណើនថ្មីៗទៀតផង រួមទាំងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ហិរញ្ញវត្ថុ និងកំពង់ផែ។ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបញ្ជាក់ពីការផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការគាំទ្រយ៉ាងជិតស្និទ្ធរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងវេទិកាពហុភាគី រួមទាំងវេទិកាអនាគតអាស៊ាន ឆ្នាំ ២០២៦ ក៏ដូចជាការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចប្រជុំកំពូល APEC ឆ្នាំ២០២៧ នៅពេលដែលវៀតណាមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ និងសិង្ហបុរីធ្វើជាប្រធានអាស៊ាន៕