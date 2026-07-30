ព័ត៌មាន
នាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកចុះទស្សនទីក្រុងដាណាំង
ដោយមានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ក្រុមនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិក ដែលមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS George Washington និងនាវាអមដំណើរពីរគ្រឿងគឺនាវាចម្បាំង USS Robert Smalls (CG ៦២) និងនាវាពិឃាត USS Shoup (DDG ៨៦) បានមកដល់កំពង់ផែទៀនសា ក្រុងដាណាំង នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ដោយចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល ៥ ថ្ងៃ មកកាន់វៀតណាម (៣០ កក្កដា - ៥ សីហា)។ នេះជាលើកទី៤ហើយ ដែលវៀតណាមបានទទួលស្វាគមន៍នាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។
ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងដាណាំង ក្រុមបញ្ជាការនាវានឹងចូលជួបសម្តែងការគួរសមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងដាណាំង និងទីបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់លេខ៣ កងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជា។ នាយទាហាន និងសមាជិកនាវិកបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសហគមន៍ជាច្រើននៅទីក្រុងដាណាំង ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ និងកីឡាជាដើម។
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាវាកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់ វៀតណាម រួមចំណែកដល់ការរក្សា និងអភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-សហរដ្ឋអាមេរិក ស្របតាមក្របខ័ណ្ឌនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដើម្បីសន្តិភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះ បន្តបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីសមត្ថភាពគាំទ្រផ្នែកភស្តុភារ និងបច្ចេកទេសរបស់វៀតណាមក្នុងការទទួលនាវាយោធាបរទេស ដែលរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ និងផ្សព្វផ្សាយរូបភាពរបស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនវៀតណាមលើឆាកអន្តរជាតិ៕