Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

នាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកចុះទស្សនទីក្រុងដាណាំង

នារសៀលថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា នៅកំពង់ផែទៀនសា ក្រុងដាណាំង បញ្ជាការដ្ឋានតំបន់លេខ៣ កងទ័ពជើងទឹកបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីទទួលស្វាគមន៍ក្រុមនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិក ដែលមកទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាម។
នាវាចម្បាំង USS Robert Smalls (CG 62)។ រូបថត៖ VNA

ដោយមានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ក្រុមនាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់កងទ័ពជើងទឹកអាមេរិក ដែលមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះ USS George Washington និងនាវាអមដំណើរពីរគ្រឿងគឺនាវាចម្បាំង USS Robert Smalls (CG ៦២) និងនាវាពិឃាត USS Shoup (DDG ៨៦) បានមកដល់កំពង់ផែទៀនសា ក្រុងដាណាំង នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ដោយចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល ៥ ថ្ងៃ មកកាន់វៀតណាម (៣០ កក្កដា - ៥ សីហា)។ នេះជាលើកទី៤ហើយ ដែលវៀតណាមបានទទួលស្វាគមន៍នាវាផ្ទុកយន្តហោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។

ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងដាណាំង ក្រុមបញ្ជាការនាវានឹងចូលជួបសម្តែងការគួរសមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងដាណាំង និងទីបញ្ជាការដ្ឋានតំបន់លេខ៣ កងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជា។ នាយទាហាន និងសមាជិកនាវិកបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសហគមន៍ជាច្រើននៅទីក្រុងដាណាំង ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ និងកីឡាជាដើម។

ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាវាកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់ វៀតណាម រួមចំណែកដល់ការរក្សា និងអភិវឌ្ឍន៍ទំនាក់ទំនងវៀតណាម-សហរដ្ឋអាមេរិក ស្របតាមក្របខ័ណ្ឌនៃភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ដើម្បីសន្តិភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះ បន្តបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីសមត្ថភាពគាំទ្រផ្នែកភស្តុភារ និងបច្ចេកទេសរបស់វៀតណាមក្នុងការទទួលនាវាយោធាបរទេស ដែលរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ និងផ្សព្វផ្សាយរូបភាពរបស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនវៀតណាមលើឆាកអន្តរជាតិ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

យោធភូមិភាគទី ៧ ពន្លឿនការស្វែងរក និងការប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី

យោធភូមិភាគទី ៧ ពន្លឿនការស្វែងរក និងការប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី

ថ្ងៃទី ៣០ កក្កដានេះ គណៈកម្មាធិការដឹកនាំនៃយោធភូមិភាគទី ៧ ទទួលបន្ទុកការងារស្វែងរក ប្រមូល និងកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី បានរៀបចំសន្និសីទមួយ ដើម្បីបូកសរុបភារកិច្ចស្វែងរក ប្រមូលផ្តុំ និង កំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីក្នុងរយៈពេលប្រាំមួយខែដំបូងនៃឆ្នាំ និងដើម្បីអនុវត្តភារកិច្ចសម្រាប់ប្រាំមួយខែចុងឆ្នាំ ២០២៦។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top