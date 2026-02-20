Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

នាយឧត្តមសេនីយ៍ លោក ផាន់ វ៉ាន់ យ៉ាង ទទួលជួបជាមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីទីមួយនៃក្រសួងសង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិក

ក្នុងឱកាសចូលរួមក្នុងគណៈប្រតិភូដឹកនាំដោយអគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំបើកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពស្តីពីតំបន់ហ្គាហ្សា នាថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ នៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី នាយឧត្តមសេនីយ៍លោក ផាន់ វ៉ាន់ យ៉ាង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាម បានអញ្ជើញទទួលជួបជាមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីទីមួយនៃក្រសួងសង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិក លោក អែលប្រ៊ីជ អេ. កូលប៊ី។

នាយឧត្តមសេនីយ៍ ផាន់ វ៉ាន់ យ៉ាង  ប្រគល់​វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជូនដល់អនុរដ្ឋមន្ត្រីទីមួយនៃក្រសួងសង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិក។ រូបថត៖ Doan Hung/TTXVN 

នាយឧត្តមសេនីយ៍លោក ផាន់ វ៉ាន់ យ៉ាង បានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមតែងតែចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកជាដៃគូសំខាន់  ហើយចង់ឱ្យប្រទេសទាំងពីរបន្តកិច្ច​សហប្រតិបត្តិការដោយផ្អែកលើសមភាព ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមក និងការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិ។

នាយឧត្តមសេនីយ៍ លោក ផាន់ វ៉ាន់ យ៉ាង បានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរបន្តសម្របសម្រួល និងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ក្នុងនោះមាន "អនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាស្តីពីការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការដោះស្រាយផលវិបាកនៃសង្គ្រាម" ដែលបានចុះហត្ថលេខាក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ២០២៥...។ វៀតណាមនឹងបន្តបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលបំផុតសម្រាប់ការកំណត់អត្តសញ្ញាណទាហានអាមេរិកដែលបាត់ខ្លួនក្នុងប្រតិបត្តិការ (MIA) ហើយសង្ឃឹមថា សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើនការចែករំលែកព័ត៌មាន ឯកសារ និងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ទាក់ទងនឹងទាហានវៀតណាមដែលបានស្លាប់   ឬបាត់ខ្លួនក្នុងអំឡុងសង្គ្រាម។

លោក Elbridge A. Colby អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គ្រាមសហរដ្ឋអាមេរិក បានសន្យាថា នឹងបន្តគាំទ្រវៀតណាមក្នុងការជំនះផលវិបាកនៃសង្គ្រាម កំណត់អត្តសញ្ញាណយុទ្ធជនវៀតណាមដែលបានស្លាប់ ឬបាត់ខ្លួនក្នុងអំឡុងសង្គ្រាម និងលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាល...៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

