ព័ត៌មាន

នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម វ៉ាន់ ដុង និងមេរៀនបទពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃក្នុងដំណើរការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិ

នាព្រឹកថ្ងៃទី ១ ខែមីនា នៅតំបន់អនុស្សាវរីយ៍នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម វ៉ាន់ ដុង ក្នុងឃុំម៉ុឌឹក ខេត្តក្វាងង៉ាយ បានប្រព្រឹត្តទៅពិធីរំលឹកខួបលើកទី ១២០ នៃទិវាកំណើតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម វ៉ាន់ដុង (១ មីនា ១៩០៦ - ១ មីនា ២០២៦)។ ពិធីនេះរួមមានកម្មវិធីសិល្បៈ ការបញ្ចាំងភាពយន្តឯកសារអំពីជីវិត និងអាជីពរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម វ៉ាន់ដុង និងពិធីរំលឹកជាផ្លូវការ។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ នៅក្នុងពិធីរំលឹកខួបលើកទី ១២០ នៃថ្ងៃកំណើតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម វ៉ាន់ដុង (រូបថត៖ VNA)

អញ្ជើញចូលរួម និងថ្លែងមតិនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានមានប្រសាសន៍ថា នាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម វ៉ាន់ដុង (១ មីនា ១៩០៦ - ១ មីនា ២០២៦) គឺជាថ្នាក់ដឹកនាំជំនាន់ដំបូងនៃបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម និងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យវៀតណាម ដែលបានចាស់ទុំពីបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងនៃការតស៊ូបដិវត្តន៍។ ទន្ទឹមនឹងចរិតលក្ខណៈ និងគុណសម្បត្តិសីលធម៌របស់យុទ្ធជនកុម្មុយនិស្តមួយនាក់ លោកក៏ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថា ជាថ្នាក់ដឹកនាំដ៏មានទេពកោសល្យម្នាក់ ដែលមានការត្រិះរិះប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ចក្ខុវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រ និងសមត្ថភាពរៀបចំ និងគ្រប់គ្រងដ៏ឆ្នើមម្នាក់។ លោកធ្លាប់បានកាន់ភារកិច្ចសំខាន់ៗជាច្រើន៖ ចាប់ពីការចូលរួមក្នុងការដឹកនាំចលនាតស៊ូ និងការកសាងប្រទេសជាតិ រហូតដល់ការដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់លើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងកិច្ចការបរទេស។ ជាពិសេស លោកត្រូវបានបក្ស និងរដ្ឋប្រគល់ភារកិច្ចជានាយករដ្ឋមន្ត្រី អស់រយៈពេលជាងបីទសវត្សរ៍ (១៩៥៥-១៩៨៧) ហើយជាថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់ដែលបានដាក់គ្រឹះដោយផ្ទាល់ សម្រាប់បុព្វហេតុផ្លាស់ប្តូរថ្មីប្រទេសជាតិនៅសតវត្សរ៍ទី ២០។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ អញ្ជើញអុជធូបនៅតំបន់អនុស្សាវរីយ៍ ហ្វាម វ៉ាន់ដុង ក្នុងឃុំម៉ុឌឹក ខេត្តក្វាងង៉ាយ (រូបថត៖ VNA)

 

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានបញ្ជាក់ថា ជីវិតនិងអាជីពបដិវត្តន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម វ៉ាន់ដុង បានបន្សល់ទុកនូវបទពិសោធន៍ដ៏មានតម្លៃ និងជាក់ស្តែងជាច្រើនសម្រាប់បុព្វហេតុ កសាង និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិសព្វថ្ងៃ។ អញ្ជើញបង្ហាញពីការដឹងគុណនិងការតបស្នងសង់គុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្ត ក្នុងការគោរព មរតក និងលើកកម្ពស់តម្លៃ និងបេតិកភណ្ឌដ៏ធំធេងដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម វ៉ាន់ដុង បានបន្សល់ទុកសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយ ដើម្បីបុព្វហេតុកសាងប្រទេសវៀតណាមដ៏រឹងមាំ វិបុលភាព អរិយធម៌ និងសុភមង្គល រឹងមាំបោះជំហានឈានឡើង៕សង្គមនិយម

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

នៅព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី ១ ខែមីនា (ម៉ោងក្នុងតំបន់) ទូរទស្សន៍រដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានបញ្ជាក់ជាផ្លូវការថា មេដឹកនាំកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់ Ayatollah Ali Khamenei ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ។
