ព័ត៌មាន

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មីញ ជិញ អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមប្រឹក្សាគោលនយោបាយ

នារសៀលថ្ងៃទី ៧ កញ្ញា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មីញ ជិញ បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមប្រឹក្សាគោលនយោបាយ ពិភាក្សាអំពីស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ជំរុញការប្រើប្រាស់ និងការអនុវត្តអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរកម្រិត។

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជិញ (រូបថត៖ VNA)

នៅឯកិច្ចប្រជុំនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថា ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមបច្ចុប្បន្នមានស្ថិរភាពជាមូលដ្ឋាន; អតិផរណាត្រូវបានគ្រប់គ្រងនៅកម្រិត ៣,២%។ សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ (CPI) ក្នុងរយៈពេល ៨ ខែដំបូងបានកើនឡើង ៣,២៥% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា; កំណើនឥណទានគឺខ្ពស់; អត្រាការប្រាក់ថ្មីបន្តធ្លាក់ចុះ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថា រដ្ឋាភិបាលទើបតែបានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពជួញដូរមាសក្នុងគោលបំណងសុក្រិតដំណើរការគ្រប់គ្រងទីផ្សារមាស លុបចោលជាផ្លូវការនូវយន្តការផ្តាច់មុខសម្រាប់ការផលិតដុំមាស ហើយនឹងចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី១០ខែតុលា។

ទាក់ទិននឹងប្រតិបត្តិការរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរកម្រិត លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថា ការផ្លាស់ប្តូរសភាពស្ថាបនាបម្រើប្រជាជន គឺមិនអាចរលូនក្នុងពេលឆាប់ៗទេ ប៉ុន្តែត្រូវដំណើរការពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ខែមួយទៅខែមួយ ត្រីមាសមួយទៅត្រីមាសមួយ ហើយមួយឆ្នាំក្រោយត្រូវតែប្រសើរជាងឆ្នាំមុន ដើម្បីឲ្យប្រជាជនអាចទទួលបានលទ្ធផលជាទីគាប់ចិត្ត។ អាជ្ញាធរថ្នាក់ឃុំត្រូវតែសកម្មយ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងការធ្វើផែនការគោលនយោបាយ ការអនុវត្តគោលនយោបាយ ថែមទាំងការស្ថាបនាដើម្បីបម្រើប្រជាជន៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

ថ្នាក់ដឹកនាំ អ្នកស្រាវជ្រាវ និង​អ្នកប្រាជ្ញអន្តរជាតិ​មានសុទិដ្ឋិនិយមលើ​​យថា​ទស្សន៍​អភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាម

ថ្នាក់ដឹកនាំ អ្នកស្រាវជ្រាវ និង​អ្នកប្រាជ្ញអន្តរជាតិ​មានសុទិដ្ឋិនិយមលើ​​យថា​ទស្សន៍​អភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាម

ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៨០ បដិវត្តន៍ខែសីហា និងទិវាបុណ្យជាតិទី ២ កញ្ញា ថ្នាក់ដឹកនាំ អ្នកសារព័ត៌មាន អ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកប្រាជ្ញអន្តរជាតិជាច្រើនបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទី និងឋានៈរបស់វៀតណាម ក៏ដូចជាយថាទស្សន៍អភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាមក្នុងដំណាក់កាលខាងមុខផងដែរ។
