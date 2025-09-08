ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មីញ ជិញ អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមប្រឹក្សាគោលនយោបាយ
នៅឯកិច្ចប្រជុំនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថា ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមបច្ចុប្បន្នមានស្ថិរភាពជាមូលដ្ឋាន; អតិផរណាត្រូវបានគ្រប់គ្រងនៅកម្រិត ៣,២%។ សន្ទស្សន៍តម្លៃអ្នកប្រើប្រាស់ (CPI) ក្នុងរយៈពេល ៨ ខែដំបូងបានកើនឡើង ៣,២៥% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា; កំណើនឥណទានគឺខ្ពស់; អត្រាការប្រាក់ថ្មីបន្តធ្លាក់ចុះ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថា រដ្ឋាភិបាលទើបតែបានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពជួញដូរមាសក្នុងគោលបំណងសុក្រិតដំណើរការគ្រប់គ្រងទីផ្សារមាស លុបចោលជាផ្លូវការនូវយន្តការផ្តាច់មុខសម្រាប់ការផលិតដុំមាស ហើយនឹងចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី១០ខែតុលា។
ទាក់ទិននឹងប្រតិបត្តិការរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរកម្រិត លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថា ការផ្លាស់ប្តូរសភាពស្ថាបនាបម្រើប្រជាជន គឺមិនអាចរលូនក្នុងពេលឆាប់ៗទេ ប៉ុន្តែត្រូវដំណើរការពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ខែមួយទៅខែមួយ ត្រីមាសមួយទៅត្រីមាសមួយ ហើយមួយឆ្នាំក្រោយត្រូវតែប្រសើរជាងឆ្នាំមុន ដើម្បីឲ្យប្រជាជនអាចទទួលបានលទ្ធផលជាទីគាប់ចិត្ត។ អាជ្ញាធរថ្នាក់ឃុំត្រូវតែសកម្មយ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងការធ្វើផែនការគោលនយោបាយ ការអនុវត្តគោលនយោបាយ ថែមទាំងការស្ថាបនាដើម្បីបម្រើប្រជាជន៕