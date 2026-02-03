ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ អញ្ជើញទទួលជួបជាមួយប្រធានសភាជាន់ទាបហ្ស៊កដានី ម៉ាហ្សេន ទួគី អែល កាឌី
នៅទីនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ និងប្រធានសភាជាន់ទាប ម៉ាហ្សេន ទួគី អែល កាឌី បានយល់ព្រមបង្កើនការផ្លាស់ប្តូរគណៈប្រតិភូគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់; បង្កើត និងរៀបចំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរាល់យន្តការ និងក្របខ័ណ្ឌសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី; បង្កើតការិយាល័យតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់គ្នាទៅវិញទៅមក; រៀបចំកិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់នយោបាយ បង្កើតក្រុមការងារស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មវៀតណាម-ហ្ស៊កដានី; និងជំរុញការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការសំខាន់ៗលើការលើកលែងទិដ្ឋាការ ការការពារវិនិយោគ និងការជៀសវាងការយកពន្ធទ្វេដង។
ទាក់ទងនឹងសេដ្ឋកិច្ច ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាក្នុងការជំរុញការបង្កើនចំណូលពាណិជ្ជកម្មដល់ ៥០០ លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ ២០៣០ និង ១ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ ២០៣៥; ពន្លឿនការបើកទីផ្សារសម្រាប់ទំនិញ ធានាសន្តិសុខស្បៀងអាហារ និងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យហាឡាល់...។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីធានាការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលកសិកម្ម និងផលិតផលជលផលដែលមានស្ថេរភាព និងមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ហ្ស៊កដានី។ ប្រធានសភាជាន់ទាបហ្ស៊កដានីស្នើឱ្យបង្កើតតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីសម្រាប់ទំនិញវៀតណាមនៅហ្ស៊កដានី សម្រាប់នាំចេញទៅកាន់តំបន់មជ្ឈិមបូព៌ា និងបង្កើតក្រុមហ៊ុនរួមគ្នានៅក្នុងវិស័យដែលមានសក្តានុពល។
ភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាអំពីវិធានការជាក់លាក់ ដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យថែទាំសុខភាព ទេសចរណ៍ ការអប់រំ បណ្តុះបណ្តាល និងវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា ព្រមទាំងបានឯកភាពពង្រឹងការពិគ្រោះយោបល់ ការសម្របសម្រួល និងការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងវេទិកាពហុភាគី៕