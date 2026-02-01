ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ៖ ធានាភាពសុខដុមរមនារវាងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឯកជន
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញ ជីញ បានលើកច្បាស់ថា សេចក្តីសម្រេចលេខ ៧៩ ជាលើកដំបូង បានកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់និងទូលំទូលាយអំពីខ្លឹមសារនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋ។ ដូច្នេះ មូលដ្ឋានគ្រឹះរួមមានធនធានដោយរដ្ឋគ្រប់គ្រង រួមមានសមាសធាតុសំខាន់ៗ៖ ដីធ្លីនិងធនធាន; ទ្រព្យសកម្មហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ; ថវិការដ្ឋ; ទុនបម្រុងជាតិ; មូលនិធិហិរញ្ញវត្ថុរបស់រដ្ឋនៅខាងក្រៅថវិកា; ដើមទុនរដ្ឋនៅក្នុងសហគ្រាសដែលរដ្ឋកាន់កាប់ដើមទុនចុះបញ្ជី ៥០% ឬតិចជាង។
ទាក់ទងនឹងការរៀបចំសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋសភាស្តីពីយន្តការ និង គោលនយោបាយពិសេសមួយចំនួនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋ; សេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាល ដែលប្រកាសពីផែនការសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល ដើម្បីអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ ៧៩ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើថា៖ ការរៀបចំសេចក្តីសម្រេចត្រូវតែធ្វើឱ្យធន ធានរដ្ឋមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត; គ្រប់គ្រងធនធានរដ្ឋដោយឆ្លាតវៃ; ធ្វើឱ្យសុខដុមរមនាផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋ ប្រជាជននិងអាជីវកម្ម; ធ្វើឱ្យ សេចក្តីសម្រេចលេខ ៦៨ និងសេចក្តីសម្រេចលេខ ៧៩ មានភាពសុខដុមរមនា; ធ្វើឌីជីថលូបនីយកម្មធនធានរដ្ឋដើម្បីធានាថា "ត្រឹមត្រូវ គ្រប់គ្រាន់ ស្អាត ឋិតថេរ និងប្រើប្រាស់បានស្មើភាពគ្នា"។