Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ៖ កៀរគរធនធានសង្គមទាំងមូលដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់ការសាងសង់និងជួសជុលផ្ទះសម្រាប់ប្រជាជន

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៩ ខែធ្នូ នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រសួង ស្ថាប័នមជ្ឈិម និងតភ្ជាប់បណ្តាញអ៊ីនធឺណិតជាមួយមូលដ្ឋាននានា ស្តីពីការអនុវត្ត "យុទ្ធនាការក្វាងទ្រុង" ដើម្បីសាងសង់ និងជួសជុលផ្ទះឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័ស សម្រាប់គ្រួសារដែលមានផ្ទះដួលរលំ ទឹកហូរច្រោះ ឬខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយព្យុះនិងទឹកជំនន់នាពេលថ្មីៗនេះ។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ធ្វើជាអធិបតីក្នុងសន្និសីទអនឡាញ "យុទ្ធនាការក្វាងទ្រុង" (រូបថត៖ ឡៃហ័រ/VOV)

អញ្ជើញថ្លែងនៅទីនេះ លោក នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការសាង សង់និងជួសជុលផ្ទះសម្រាប់ប្រជាជនដែលផ្ទះដួលរលំ ឬខូចខាត គឺទទួលបានជំនួយឧបត្ថម្ភពីប្រភពជាច្រើន រួមទាំងថវិកាមជ្ឈិម និងមូលដ្ឋាន; ជំនួយឧបត្ថម្ភពីអង្គការ និងបុគ្គលទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស ជាពិសេស សហគមន៍លំនៅដ្ឋាន។  លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញ ជីញ បានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការក្នុងការអនុវត្ត "យុទ្ធនាការក្វាងទ្រុង" ឲ្យកាន់តែរហ័ស ដោយមានគោលដៅបង្ហើយការសាងសង់ផ្ទះថ្មីសម្រាប់គ្រួសារ ដែលបានបាត់បង់ផ្ទះមុនថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា ឆ្នាំក្រោយ និងបង្ហើយការជួសជុលផ្ទះដែលខូចខាតមុនថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូឆ្នាំនេះ។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ អញ្ជើញថ្លែងមតិដឹកនាំ (រូបថត៖ ឡៃហ័រ/VOV)

 

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញ ជីញ បានថ្លែងថា ក្រៅពីលើធនធានរបស់រដ្ឋ ចាំបាច់ត្រូវកៀរគរធនធានពីសង្គមទាំងមូល ដើម្បីចូលរួមក្នុងការជួយឧបត្ថម្ភដល់ការសាងសង់ និងជួសជុលផ្ទះសម្រាប់ប្រជាជន។ ប្រសិនបើមានបញ្ហាជំពាក់ជំពិនណាមួយ គួរតែរាយការណ៍ជាបន្ទាន់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាល និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី ធ្វើការចារណា និងដោះស្រាយ ដើម្បីឱ្យប្រជាជនអាចមានលំនៅដ្ឋានបានយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុត៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ឆ្ពោះទៅកសាងការនេសាទប្រកបដោយចីរភាព

ឆ្ពោះទៅកសាងការនេសាទប្រកបដោយចីរភាព

តំបន់ឆ្នេរសមុទ្រនៅវៀតណាមកំពុងជំរុញកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានការគ្រប់គ្រង (IUU)។ ចាប់ពីការគ្រប់គ្រងដ៏តឹងរ៉ឹង តម្លាភាពនៃប្រភពដើម និងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញការនេសាទ... ប្រទេសវៀតណាមកំពុងកសាងមុខរបរនេសាទប្រកបដោយចីរភាព។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top