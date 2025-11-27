Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ៖ បំពេញភារកិច្ចប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា

ប្រមុខក្រសួង សាខា និងមូលដ្ឋាននានា ត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ និងទាំងស្រុង ប្រសិនបើកើតឡើងករណីទូកនេសាទរំលោភបំពាន ឬពន្យាពេលការដក "កាតលឿង" IUU។ នេះជាសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញលើកទី ២៣ នៃគណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានបទបញ្ញត្តិ(IUU) នាថ្ងៃទី ២៥ ខែវិច្ឆិកា នៅទីក្រុងហូជីមិញ។
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញលើកទី ២៣ នៃគណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU។ រូបថត៖ VGP/Nhat Bac

យោងតាមរបាយការណ៍ នាសប្តាហ៍កន្លងទៅ ក្រសួង សាខា និងមូលដ្ឋាននានា បានបំពេញភារកិច្ចចំនួន ៨៥/៩៩ (កើន ៣០ បើធៀបនឹងសប្តាហ៍មុន) ហើយកំពុងបន្តដាក់ពង្រាយភារកិច្ចចំនួន ១៤ នៅសេសសល់ តាមកាលវិភាគដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានកំណត់។ អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកច្បាស់ថា៖ “ប្រមុខក្រសួង សាខា និងមូលដ្ឋាននានា ត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយផ្ទាល់ និងទាំងស្រុង ប្រសិនបើកើតឡើងស្ថានភាពទូកនេសាទរំលោភបំពាន ឬពន្យារពេលការដក "កាតលឿង" IUU។ ត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យយ៉ាងពេញលេញលើមូលដ្ឋានទិន្នន័យនេសាទ មូលដ្ឋានទិន្នន័យជាតិស្តីពីការនេសាទ  និងដោះស្រាយការរំលោភបំពានក្នុងវិស័យនេសាទ។ ខ្ញុំសូមស្នើឱ្យក្រសួង ផ្នែក និងជាពិសេសមូលដ្ឋាននានា ដោះស្រាយបញ្ហានេះយ៉ាងតឹងរ៉ឹង។ ត្រូវតែត្រៀមខ្លួនជានិច្ច ដើម្បីស្វាគមន៍ក្រុមអធិការរបស់ EC និងផ្តល់ព័ត៌មានដើម្បីធានាបាននូវភាពពេញលេញ ភាពស៊ីសង្វាក់គ្នារវាងក្រសួង ផ្នែក និងមូលដ្ឋាននានា”។

នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យក្រសួងកសិកម្ម និងបរិស្ថានធ្វើជាអធិបតី និងសម្របសម្រួលជាមួយក្រសួងការពារប្រទេស ដើម្បីដាក់ពង្រាយ និងអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនូវបទប្បញ្ញត្តិសម្របសម្រួលអន្តរផ្នែក ស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU។ បណ្តាក្រសួងនិងផ្នែក គួរតែពង្រឹងការសម្របសម្រួលក្នុងការត្រួតពិនិត្យ និងណែនាំឲ្យមូលដ្ឋាននានាតាមឆ្នេរសមុទ្រដែលមានទូកនេសាទ ត្រៀមរៀបចំខ្លឹមសារដោយប្រុងប្រយ័ត្ន ដើម្បីធ្វើការជាមួយក្រុមអធិការទី ៥របស់ EC។

“ម្ចាស់ការមានទំនាក់ទំនងជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានកិច្ចការសមុទ្រ និងជលផល របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប ដើម្បីបញ្ជាក់និងផ្តល់ព័ត៌មានចាំបាច់សម្រាប់បម្រើការងារត្រួតពិនិត្យ។ ដោះស្រាយយ៉ាងហ្មត់ចត់នូវការបំពេញកំណត់ត្រាតាមដានប្រភពដើម ទិន្នន័យនេសាទជាតិ និងប្រកាសជាសាធារណៈនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ។ គ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនូវប្រភពជលផលដែលនាំចូលវៀតណាម ដោយធានាទប់ស្កាត់ទាំងស្រុង នូវជលផលដែលត្រូវបាននេសាទខុសច្បាប់ ចូលមកវៀតណាម”។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឱ្យទីភ្នាក់ងារសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងទូកនេសាទដែលចូលនិងចេញពីកំពង់ផែ ដោះស្រាយយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនូវទូកនេសាទដែលមិនបំពេញលក្ខណ្ឌប្រតិបត្តិការ; បញ្ជាក់និងប្រមូលព័ត៌មានពេញលេញអំពីអ្នកនេសាទខុសច្បាប់នៅក្នុងដែនទឹកបរទេស ដែលត្រូវបានប្រគល់មកវិញ ដើម្បីឱ្យទីភ្នាក់ងារសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយតាមបទប្បញ្ញត្តិ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ត្រូវនាំចេញគោលនយោបាយជាបន្ទាន់ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរមុខរបរ បង្កើតមុខរបរចិញ្ជឹមជិវិតប្រកបដោយស្ថេរភាពសម្រាប់អ្នកនេសាទ មុនថ្ងៃទី ៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៥៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមស្នើឱ្យ WEF រៀបចំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសរទរដូវ ជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមស្នើឱ្យ WEF រៀបចំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសរទរដូវ ជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ ក្នុងឱកាសចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចសរទរដូវឆ្នាំ ២០២៥ ក្រោមប្រធានបទ "ការផ្លាស់ប្តូរបៃតងក្នុងយុគសម័យឌីជីថល" នៅទីក្រុងហូជីមិញ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានទទួលជួបជាមួយនាយកប្រតិបត្តិនៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក (WEF) លោក Stephan Mergenthaler។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top