ព័ត៌មាន

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ៖ ត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ពិធីសម្ពោធនិងចាប់ផ្តើមគម្រោងសាងសង់ទ្រង់ទ្រាយធំ

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការរៀបចំសម្រាប់ពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់និងពិធីសម្ពោធត្រូវតែមានភាពហ្មត់ចត់និងល្អិតល្អន់។
ទិដ្ឋភាពនៃកិច្ចប្រជុំ (រូបថត៖ VOV)

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ  នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋាភិបាល ដោយផ្តល់មតិលើការត្រៀមរៀបចំ សម្រាប់ពិធីបើកសម្ពោធនិងបើកការដ្ឋានសាងសងគម្រោងធំៗ និងសំខាន់ៗ ដើម្បីអបអរសាទរមហាសន្និបាតលើកទី១៤ នៃបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម។ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការរៀបចំសម្រាប់ពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់និងពិធីសម្ពោធត្រូវតែមានភាពហ្មត់ចត់និងល្អិតល្អន់។

លោកក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការចាប់ផ្តើម សម្ពោធ និងអនុវត្តគម្រោងសុខុមាលភាពសង្គម ដូចជាការសាងសង់ និងជួសជុលផ្ទះសម្រាប់ប្រជាជន ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិថ្មីៗនេះ។ តាមនោះ បញ្ជាក់ពីអត្ថន័យ និងលក្ខណៈមនុសាស្ត្រនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះ ដោយបង្ហាញថា រួមជាមួយនឹងការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍ បក្សនិងរដ្ឋតែងតែផ្តល់អាទិភាពដល់សុខុមាលភាពសង្គម ដោយធានាថា "គ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវបានទុកចោលនៅពីក្រោយឡើយ"។ ទាំងអស់នេះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយចីរភាពរបស់ប្រទេសជាតិ ដើម្បីជីវភាពសម្បូរធូធារ និងសុភមង្គលរបស់ប្រជាជន៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

ការនាំចូលនិងនាំចេញឆ្នាំ ២០២៥ ត្រូវបានរំពឹងថា សម្រេចបានជាង ៩២០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក

ការនាំចូលនិងនាំចេញរបស់វៀតណាមនៅឆ្នាំនេះ ត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងឈានដល់កម្រិត "កំណត់ត្រា" ជាមួយនឹងទំហំពាណិជ្ជកម្មសម្រេចបានលើសពី ៩២០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងនោះ ការនាំចេញត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថានឹងឈានដល់ ៤៧០ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក ដែលជាកំណត់ត្រាសម្រាប់ការនាំចូលនិងនាំចេញ ដោយនាំវៀត ណាមស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសកំពូលទាំង ២០ អំពីចំណូលនាំចូលនិងនាំចេញ។
