Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ៖ ជ្រើសរើសដៃគូ និងបច្ចេកវិទ្យា​សមស្រប ដើម្បីអនុវត្តគម្រោងថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ និញ ធួន ២

ចាំបាច់ត្រូវជ្រើសរើសដៃគូ និងបច្ចេកវិទ្យាសមស្រប ដើម្បីអនុវត្តគម្រោងថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ និញ ធួន ២ ឲ្យបានឆាប់រហ័ស។ នេះជាការណែនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី ៤ នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការសាងសង់រោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ ដែល

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ ដឹកនាំសម័យប្រជុំ។ រូបថត៖ VNA

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានស្នើឱ្យក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្ម បំពេញឯកសារ និងរបាយការណ៍ស្តីពីការបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិនិយោគនិងសាងសង់រោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ និញធួន ២ ជាមួយដៃគូមុន ហើយត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការចរចា ស្របតាម បទបញ្ញត្តិនៃសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ និងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ត្រូវរៀបចំផែនការចរចាលើបញ្ហាដែលមិនទាន់ដោះស្រាយ ដើម្បីពិភាក្សា និងចរចាជាមួយដៃគូទាក់ទងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិនិយោគ និងសាងសង់រោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ និញធួន ១ ហើយរាយការណ៍ជូនភ្នាក់ងារសមត្ថកិច្ច អំពីបញ្ហាជំពាក់ជំពិន ដើម្បីធានាការបញ្ចប់រួចរាល់នៅខែមករា ឆ្នាំនេះ ។

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ ដឹកនាំសម័យប្រជុំ។ រូបថត៖ VNA

នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឱ្យក្រសួងការបរទេសបន្តគាំទ្រក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្ម សារជីវកម្មអគ្គិសនីវៀតណាម (EVN) សារជីវកម្មថាមពល និងឧស្សាហកម្មជាតិវៀតណាម (PVN) និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនានា ក្នុងដំណើរការផ្លាស់ប្តូរ និងចរចាជាមួយដៃគូ និងផ្តល់យោបល់ជាបន្ទាន់តាមរយៈបណ្តាញការទូត ដើម្បីជំរុញការដោះស្រាយការលំបាក និងឧបសគ្គក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិនិយោគនិងសាងសង់រោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម អញ្ជើញ​ចូលរួមសន្និសីទរដ្ឋាភិបាលជាមួយ​​មូលដ្ឋាន ស្តីពីការអនុវត្តភារកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៦

អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម អញ្ជើញ​ចូលរួមសន្និសីទរដ្ឋាភិបាលជាមួយ​​មូលដ្ឋាន ស្តីពីការអនុវត្តភារកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៦

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៨ ខែមករា សន្និសីទបូកសរុបការងារឆ្នាំ២០២៥ និងដាក់ពង្រាយភារកិច្ចឆ្នាំ២០២៦ របស់រដ្ឋាភិបាល និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមអ៊ីនធឺណិត ដោយភ្ជាប់ទៅកាន់ខេត្ត និងទីក្រុងទាំង៣៤។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top