ព័ត៌មាន

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញអញ្ជើញចូលរួមពិធីចេញដំណើររបស់គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមទៅចូលរួមស៊ីហ្គេម៣៣

រសៀលថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីចេញដំណើររបស់គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមទៅចូលរួមការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី៣៣ ឆ្នាំ២០២៥ នៅប្រទេសថៃ។
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ អញ្ជើញថ្លែងក្នុងពិធីចេញដំណើររបស់គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមទៅចូលរួមការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី៣៣។ រូបថត៖ VOV

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ស៊ីហ្គេមគឺជាសង្វៀនកីឡាដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់ និងជាពិធីបុណ្យរួមមួយដែលបង្ហាញពីគុណសម្បត្តិ ឆន្ទៈ និងស្មារតីរបស់ប្រជាជន ដែលរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងសាមគ្គីភាព និងមិត្តភាពប្រពៃណីនៅក្នុងអាស៊ាន៖ គោលដៅនៃការសម្រេចបានលទ្ធផលខ្ពស់បំផុត ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ក៏មានបេសកកម្មដ៏ធំធេងមួយ នោះគឺសាមគ្គីភាព ការសិក្សារៀនសូត្រ និងការជួបប្រាស្រ័យក្នុងសហគមន៍អាស៊ានដោយស្មារតីកីឡាដ៏ថ្លៃថ្នូរ មិនលំអៀង និងបរិសុទ្ធ  ប្រកួតប្រជែងដោយអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន។ យើងបង្ហាញពីការរីកចម្រើន និងភាពចាស់ទុំនៃកីឡាវៀតណាម។ ឆ្លុះបញ្ចាំងពីរូបភាពនៃប្រទេសវៀតណាមដែលមានភាពច្នៃប្រឌិត រួសរាយរាក់ទាក់  និងពោរពេញដោយសេចក្តីប្រាថ្នា

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជូនពរដល់គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមឲ្យមានលទ្ធផលល្អ និងបានប្រគល់ទង់ជាតិជូនប្រធានគណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមដែលចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី៣៣៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

