ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញអញ្ជើញចូលរួមពិធីចេញដំណើររបស់គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមទៅចូលរួមស៊ីហ្គេម៣៣
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសង្កត់ធ្ងន់ថា
ស៊ីហ្គេមគឺជាសង្វៀនកីឡាដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងតំបន់
និងជាពិធីបុណ្យរួមមួយដែលបង្ហាញពីគុណសម្បត្តិ ឆន្ទៈ និងស្មារតីរបស់ប្រជាជន
ដែលរួមចំណែកដល់ការពង្រឹងសាមគ្គីភាព និងមិត្តភាពប្រពៃណីនៅក្នុងអាស៊ាន៖ “គោលដៅនៃការសម្រេចបានលទ្ធផលខ្ពស់បំផុត
ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ក៏មានបេសកកម្មដ៏ធំធេងមួយ នោះគឺសាមគ្គីភាព
ការសិក្សារៀនសូត្រ និងការជួបប្រាស្រ័យក្នុងសហគមន៍អាស៊ានដោយស្មារតីកីឡាដ៏ថ្លៃថ្នូរ
មិនលំអៀង និងបរិសុទ្ធ ប្រកួតប្រជែងដោយអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន។
យើងបង្ហាញពីការរីកចម្រើន និងភាពចាស់ទុំនៃកីឡាវៀតណាម។
ឆ្លុះបញ្ចាំងពីរូបភាពនៃប្រទេសវៀតណាមដែលមានភាពច្នៃប្រឌិត រួសរាយរាក់ទាក់
និងពោរពេញដោយសេចក្តីប្រាថ្នា”។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានជូនពរដល់គណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមឲ្យមានលទ្ធផលល្អ
និងបានប្រគល់ទង់ជាតិជូនប្រធានគណៈប្រតិភូកីឡាវៀតណាមដែលចូលរួមក្នុងការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី៣៣៕