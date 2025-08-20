ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជិញ ផ្តល់ការអនុម័តលើយុទ្ធសាស្ត្រទិន្នន័យនៅមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យជាតិ
ទន្ទឹមនឹងនេះ បង្កើតប្រព័ន្ធទិន្នន័យដែលអាចទុកចិត្តបាន ស្ថិរភាព សុវត្ថិភាព និងរក្សាការសម្ងាត់ របស់រដ្ឋ និងសហគ្រាស។ បង្កើតតម្លៃថ្មីជាច្រើន ផលិតផល សេវាកម្មថ្មី និងកម្លាំងជំរុញថ្មីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម។
គោលដៅនៅឆ្នាំ ២០៣០ គឺថា ១០០% នៃមូលដ្ឋានទិន្នន័យជាតិ និងមូលដ្ឋានទិន្នន័យឯកទេសនឹងត្រូវបានតភ្ជាប់ រួមបញ្ចូល និងចែករំលែកក្នុងពេលដំណាលគ្នាជាមួយមូលដ្ឋានទិន្នន័យទូទៅជាតិ។ ចំនួន ៩០% នៃនីតិវិធីរដ្ឋបាលនឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមអ៊ីនធឺណិត។ ចំនួន ១០០% នៃសេវាសាធារណៈតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់ប្រទេសត្រូវបានដាក់ពង្រាយ នៅលើវិបផតថលសេវាសាធារណៈជាតិ។ ចំនួន ១០០% នៃប្រជាពលរដ្ឋ និងអាជីវកម្មប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈតាមអ៊ីនធឺណិត ហើយប្រជាពលរដ្ឋ និងអាជីវកម្ម ៩០% ចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក។ នៅចុងឆ្នាំ ២០៣០ ត្រូវបង្ហើយនិងដាក់ឱ្យដំណើរការមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យជាតិលេខ ០២ និងបន្តសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលលេខ ៣៕