ព័ត៌មាន

នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកហ្វាម មិញ ជីញស្នើឱ្យដកកាតលឿងរបស់ EC និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពវិស័យជលផលវៀតណាម

នារសៀលថ្ងៃទី ៣ ខែមីនា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល អញ្ជើញថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី ៣២ នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំជាតិស្តីពីការបង្ការ ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានការគ្រប់គ្រង (IUU) នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ បានថ្លែងថា តាមគម្រោង ក្រុមត្រួតពិនិត្យរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប (EC) គ្រោងនឹងមកធ្វើការនៅវៀតណាមក្នុងខែមីនានេះ។

ទិដ្ឋភាពនៃសម័យប្រជុំ (រូបថត៖ ឌឿងយ៉ាង/TTXVN)

ដូច្នេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យក្រសួងកសិកម្មនិងបរិស្ថាន បង្ហើយរបាយការណ៍រួមសម្រាប់ជំនួបធ្វើការជាមួយគណៈកម្មការអឺរ៉ុប; ប្រគល់ភារកិច្ចឱ្យច្បាស់លាស់ រៀបចំការបណ្តុះបណ្តាល និងឯកភាពលើខ្លឹមសារនៃរបាយការណ៍បកស្រាយ ដោយមានស្មារតីនៃការថែរក្សាកិត្តិយសរបស់ប្រទេស និងធានាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យក្រសួងការពារប្រទេស ក្រសួងនគរបាល ក្រសួងការបរទេស វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ផ្តោតលើការអនុវត្តរាល់ភារកិច្ចប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ ការអភិវឌ្ឍវិស័យនេសាទវៀតណាមប្រកបដោយចីរភាព។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញ ជីញ ដឹកនាំសម័យប្រជុំលើកទី ៣២ នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំជាតិស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការនេសាទខុសច្បាប់  (រូបថត៖ ឌឿងយ៉ាង/TTXVN)

 

ដោយមានស្មារតីត្រូវអភិវឌ្ឍន៍មុខរបរនេសាទ វិស័យជលផលរយៈពេលវែង កាត់បន្ថយការនេសាទនៅឯនាយសមុទ្រដែលមានហានិភ័យ និងបង្កើនវារីវប្បកម្ម កែច្នៃអាហារសមុទ្រយ៉ាងស៊ីជម្រៅ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា គោលដៅខ្ពស់បំផុតត្រូវតែធានានូវតម្រូវការពីរយ៉ាងគឺ៖ ដកកាតលឿងរបស់ EC និងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យនេសាទវៀតណាមប្រកបដោយចីរភាព”៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

ត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់ជាន់ថ្នាក់អាណត្តិឆ្នាំ២០២៦-២០៣១ មូលដ្ឋាននានាក្នុងខេត្តក្វាងនិញ កំពុងខិតចូលដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយ ដោយបញ្ចប់ការត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ជាតិដ៏អស្ចារ្យនេះ។
