នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកហ្វាម មិញ ជីញស្នើឱ្យដកកាតលឿងរបស់ EC និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាពវិស័យជលផលវៀតណាម
ដូច្នេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យក្រសួងកសិកម្មនិងបរិស្ថាន បង្ហើយរបាយការណ៍រួមសម្រាប់ជំនួបធ្វើការជាមួយគណៈកម្មការអឺរ៉ុប; ប្រគល់ភារកិច្ចឱ្យច្បាស់លាស់ រៀបចំការបណ្តុះបណ្តាល និងឯកភាពលើខ្លឹមសារនៃរបាយការណ៍បកស្រាយ ដោយមានស្មារតីនៃការថែរក្សាកិត្តិយសរបស់ប្រទេស និងធានាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យក្រសួងការពារប្រទេស ក្រសួងនគរបាល ក្រសួងការបរទេស វិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា ផ្តោតលើការអនុវត្តរាល់ភារកិច្ចប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ ការអភិវឌ្ឍវិស័យនេសាទវៀតណាមប្រកបដោយចីរភាព។
ដោយមានស្មារតីត្រូវអភិវឌ្ឍន៍មុខរបរនេសាទ វិស័យជលផលរយៈពេលវែង កាត់បន្ថយការនេសាទនៅឯនាយសមុទ្រដែលមានហានិភ័យ និងបង្កើនវារីវប្បកម្ម កែច្នៃអាហារសមុទ្រយ៉ាងស៊ីជម្រៅ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញជីញ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា គោលដៅខ្ពស់បំផុតត្រូវតែធានានូវតម្រូវការពីរយ៉ាងគឺ៖ ដកកាតលឿងរបស់ EC និងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យនេសាទវៀតណាមប្រកបដោយចីរភាព”៕