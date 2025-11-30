ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើឲ្យបំផុសយុទ្ធនាការយ៉ាងរហ័សរហួនក្នុងការសាងសង់និងជួសជួលផ្ទះជូនប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានបញ្ជាក់ថា ព្យុះ និងទឹកជំនន់ប្រព្រឹត្តទៅនាពេលថ្មីៗនេះ គឺជាព្យុះប្រវត្តិសាស្ត្រ ដែលបង្កការខូចខាតយ៉ាងដំណំនិងមិនធ្លាប់មានពីមុនមក។ ភារកិច្ចសំខាន់បំផុតនៅពេលនេះ គឺការផ្តល់លំនៅដ្ឋានជូនប្រជាជន។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបំផុសយុទ្ធនាការយ៉ាងរហ័សរហួនមួយ ដើម្បីសាងសង់ថ្មីនិងជួសជុលផ្ទះឡើងវិញសម្រាប់ប្រជាជននៅតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់។ ខិតខំធ្វើឱ្យលំនៅដ្ឋានសម្រាប់ប្រជាជន ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់មានស្ថេរភាពត្រឹមថ្ងៃទី ១០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៥ ជួសជុលផ្ទះដែលខូចខាតត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៥ និងបញ្ចប់ការសាងសង់ផ្ទះថ្មីសម្រាប់ប្រជាជន រួចរាល់ត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២៦។ ចាំបាច់ត្រូវធានាថា ផ្ទះទាំងនោះជាកន្លែងរស់នៅ និងជាជម្រកក្នុងអំឡុងពេលមានគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ព្យុះ និងទឹកជំនន់ផងដែរ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យក្រសួង ស្ថាប័ន អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងប្រជាជនទាំងមូលអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តលេខ ៣៨០ ដែលចុះថ្ងៃទី ២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៥ របស់រដ្ឋាភិបាល ស្តីពីដំណោះស្រាយដើម្បីជំនះ ផលវិបាកនៃគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ និងស្តារផលិតកម្មឡើងវិញនៅតាមមូលដ្ឋាននានាក្នុងតំបន់ភាគកណ្តាល។ រហូតមកដល់ពេលនេះ រដ្ឋាភិបាលបានឧបត្ថម្ភថវិកាជាង ២.០០០ ពាន់លានដុង សម្រាប់មូលដ្ឋានចំនួន ៤ ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់ថ្មីៗនេះ។