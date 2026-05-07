Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក​ ឡេ មិញហ៊ឹង ទៅដល់ហ្វីលីពីន ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៤៨

នៅរសៀលថ្ងៃទី៧ ខែឧសភា នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក​ ឡេ មិញ​ហ៊ឹង និងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់វៀតណាម បានទៅដល់ទីក្រុងសេប៊ូ ប្រទេសហ្វីលីពីន ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៤៨។

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង ចេញដំណើរ​ទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៤៨។ រូបថត៖ VNA

ការដែលលោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង ដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ទៅ​ចូលរួម​ប្រជុំកំពូល​លើក​នេះ បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីការអនុវត្តជាប់លាប់​នូវ​គោលនយោបាយ​ការបរទេសឯករាជ្យ ខ្លួន​ទីពឹងខ្លួន សន្តិភាព មិត្តភាព កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍ ពហុភាគីនីយកម្ម និងធ្វើពិពិធកម្មទំនាក់ទំនងការបរទេស ស្របតាមស្មារតីនៃ​មហាសន្និបាតលើកទី១៤ នៃបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម; ហើយបាន​បញ្ជាក់ថា អាស៊ាននៅតែជាអាទិភាពយុទ្ធសាស្ត្រកំពូលនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់វៀតណាម។

ក្នុងឱកាសនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងមានកិច្ចប្រជុំ​និង​ជំនួប​​ជាមួយមេដឹកនាំបណ្តា​ប្រទេស។ ទាំងនេះក៏ជា​ជំនួប​ផ្ទាល់លើកដំបូងរបស់​លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង ជាមួយមេដឹកនាំនៃ​បណ្តា​ប្រទេសអាស៊ាន ដែលរួមចំណែកដល់ការបង្កើតសន្ទុះវិជ្ជមានសម្រាប់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី ក៏ដូចជាសម្រាប់សាមគ្គីភាពរួមនៃសហគមន៍អាស៊ានផងដែរ៕

 

តាម​ vovworld.vn/km-KH

សហរដ្ឋអាមេរិក៖ ជម្លោះអាចនឹងបញ្ចប់ប្រសិនបើអ៊ីរ៉ង់ព្រម​ទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀង

នៅថ្ងៃទី ៦ ខែឧសភា ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក លោក ដូណាល់ ត្រាំ បានប្រកាសថា ជម្លោះរវាងសហរដ្ឋអាមេរិក អ៊ីស្រាអែល និងអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ប្រសិនបើទីក្រុងតេអេរ៉ង់ទទួលយកលក្ខខណ្ឌដែលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបាន​ដាក់​ចេញ ក្នុង​បរិបទដែលប្រភព​​ព័ត៌មានជា​ច្រើន​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ ភាគីទាំងពីរជិតឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបឋមដើម្បីបញ្ឈប់ជម្លោះ។
