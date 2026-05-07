ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក ឡេ មិញហ៊ឹង ទៅដល់ហ្វីលីពីន ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៤៨
ការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង ដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ទៅចូលរួមប្រជុំកំពូលលើកនេះ បង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីការអនុវត្តជាប់លាប់នូវគោលនយោបាយការបរទេសឯករាជ្យ ខ្លួនទីពឹងខ្លួន សន្តិភាព មិត្តភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងអភិវឌ្ឍន៍ ពហុភាគីនីយកម្ម និងធ្វើពិពិធកម្មទំនាក់ទំនងការបរទេស ស្របតាមស្មារតីនៃមហាសន្និបាតលើកទី១៤ នៃបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម; ហើយបានបញ្ជាក់ថា អាស៊ាននៅតែជាអាទិភាពយុទ្ធសាស្ត្រកំពូលនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់វៀតណាម។
ក្នុងឱកាសនេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងមានកិច្ចប្រជុំនិងជំនួបជាមួយមេដឹកនាំបណ្តាប្រទេស។ ទាំងនេះក៏ជាជំនួបផ្ទាល់លើកដំបូងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង ជាមួយមេដឹកនាំនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន ដែលរួមចំណែកដល់ការបង្កើតសន្ទុះវិជ្ជមានសម្រាប់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី ក៏ដូចជាសម្រាប់សាមគ្គីភាពរួមនៃសហគមន៍អាស៊ានផងដែរ៕