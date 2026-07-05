ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ឡេ មិញ ហ៊ឹង៖ ប្រែក្លាយឆន្ទៈទៅជាសកម្មភាព ប្រែក្លាយសេចក្តីសម្រេចចិត្តទៅជាលទ្ធផលល្អប្រសើរជាង
នាព្រឹកថ្ងៃទី ៤ ខែកក្កដា ក្នុងពិធីបិទកិច្ចប្រជុំរដ្ឋាភិបាលប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៦ និងសន្និសីទរដ្ឋាភិបាលអនឡាញជាមួយមូលដ្ឋាននានា នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកឡេ មិញ ហ៊ឹង បានបញ្ជាក់ថា រដ្ឋាភិបាល ក្រសួង វិស័យ និងមូលដ្ឋាននានា បានស្រូបយកយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នូវការណែនាំរបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ បានជ្រួតជ្រាបយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នូវការណែនាំនិងការគ្រប់គ្រង ដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលកាន់តែប្រសើរ និងខ្ពស់ជាងនេះក្នុងរយៈពេល ៦ ខែចុងឆ្នាំ និងក្នុងរយៈពេលខាងមុខ។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញ ហ៊ឹង បានមានប្រសាសន៍ថា សុន្ទរកថាដ៏សំខាន់ ស្មោះស្ម័គ្រ ជ្រាលជ្រៅ និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម គឺពិតជាប្រភពលើកទឹកចិត្ត និងការបំផុសគំនិតដ៏ធំធេង ហើយផ្តល់នូវគោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់រដ្ឋាភិបាល គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ គ្រប់វិស័យ និងមូលដ្ឋាននានា ដើម្បីបន្តខិតខំ និងបំពេញភារកិច្ចដែលបានកំណត់ ដោយសម្រេចបានជោគជ័យនូវគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៦ និងសម្រាប់ដំណាក់កាល ២០២៦-២០៣០។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញហ៊ឹង បានថ្លែងថា ភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីសន្និសីទ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល និងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងបន្តធ្វើការជាមួយមូលដ្ឋាន ជាពិសេសមូលដ្ឋានដែលមានអត្រាកំណើនមិនទាន់សម្រេចបានគោលដៅ ក្នុងរយៈពេល ៦ ខែដំបូងនៃឆ្នាំ៕