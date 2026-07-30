ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ឡេ មិញហ៊ឹង ទទួលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតនូវែលសេឡង់
ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើសក្តានុពលសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងពាណិជ្ជកម្ម និងវិនិយោគទ្វេភាគី នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ឡេ មិញហ៊ឹង បានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរចាត់វិធានការដ៏លេចធ្លោ ដើម្បីនាំយកពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីឱ្យដល់ ៣ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ; លុបបំបាត់ឧបសគ្គបច្ចេកទេស សម្រួលដល់ការចូលទៅកាន់ទីផ្សាររបស់ផលិតផលជាប្រៀបខ្លាំងរបស់ប្រទេសនីមួយៗ និងប្រើប្រាស់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលភាគីទាំងពីរកំពុងចូលរួមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់ពីតម្រូវការក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង និងការអភិវឌ្ឍថាមពលកកើតឡើងវិញ (ថាមពលខ្យល់ ថាមពលព្រះអាទិត្យ)។ ជាមួយគ្នានោះ លើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងសំខាន់ក្នុងវិស័យការពារជាតិ សន្តិសុខ និងប្តេជ្ញាបើកជើងហោះហើរត្រង់ និងការតភ្ជាប់ជើងហោះហើរយ៉ាងងាយស្រួល ដើម្បីបង្កើនទេសចរណ៍ ការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ និងការជួបប្រាស្រ័យរវាងប្រជាជននិងប្រជាជន។
រីឯខ្លួនវិញ លោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Caroline Beresford បានអះអាងថា លោកស្រីនឹងបន្តខិតខំជំរុញភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរ ឲ្យកាន់តែជាក់ស្តែងនិងមានប្រសិទ្ធភាព ជាពិសេសក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគ អប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាល កសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា។ បន្តបង្កើនការសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងវេទិកាពហុភាគី ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើតួនាទីស្នូលរបស់សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) និងប្តេជ្ញាចិត្តថា នូវែលសេឡង់នឹងបន្តគាំទ្រវៀតណាមក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃឆ្នាំ APEC ឆ្នាំ ២០២៧ ដោយជោគជ័យ៕