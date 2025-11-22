ព័ត៌មាន
នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ហ្វាម មិញជីញ មកអញ្ជើញដល់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល G២០
មុននេះនាសៀលថ្ងៃទី ២០ ខែវិច្ឆិកា (ម៉ោងក្នុងស្រុក) នៅរដ្ឋធានីអាល់ហ្សេ ប្រទេសអាល់ហ្សេរី នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោកហ្វាម មិញ ជីញ និងភរិយា បានអញ្ជើញទៅទស្សនាសហព័ន្ធវ៉ូវីណាម (Vovinam)។ អញ្ជលញចូលរួមទស្សនាការសម្តែង Vovinam របស់ក្រុមជម្រើសជាតិ Vovinam អាល់ហ្សេរី និងអត្តពលិកនៃសហព័ន្ធវ៉ូវីណាមនៅអាល់ហ្សេរី នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ហ្វាម មិញជីញ បានថ្លែងអំណរគុណដល់មិត្តភក្តិអាល់ហ្សេរីនិងអត្តពលិក Vovinam ចំនួន ៣១.០០០ នាក់នៅអាល់ហ្សេរី ដែលមិនត្រឹមតែបង្ហាញពីស្មារតីដ៏ថ្លៃថ្នូរនៃស្មារតីកីឡា និងសុខភាពសហគមន៍ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងពោរពេញដោយក្តីស្រឡាញ់ពិសេសចំពោះប្រទេស ប្រជាជនវៀតណាមនិងវ៉ូវីណាមផងដែរ។
សូមគូសបញ្ជាក់ថា នៅក្នុងប្រទេសអាល់ហ្សេរី បច្ចុប្បន្នមានក្លឹប Vovinam រាប់រយដែលមានទីតាំងនៅ ៣៧/៥៨ ខេត្ត និងទីក្រុងទូទាំងប្រទេស; ជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានចំនួនសិស្ស ក្បាច់ គុនច្រើនជាងគេ ទីពីរបន្ទាប់ពីវៀតណាម៕