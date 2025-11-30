Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ហ្វាម មិញជីញ៖ ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភស្តុភារកម្ម "បៃតង" "ឌីជីថល" "ឆ្លាតវៃ"

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ នៅទីក្រុងដាណាំង អញ្ជើញចូលរួមក្នុងវេទិកាភស្តុភារកម្មវៀតណាម ឆ្នាំ២០២៥ ក្រោមប្រធានបទ "ភស្តុភារកម្មវៀតណាម - ស្ទុះឈានចូលយុគសម័យថ្មី" លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មីញជីញ មានបំណងចង់ឲ្យសហគមន៍អាជីវកម្មភស្តុភារកម្មនឹងបន្តច្នៃប្រឌិតអភិបាលកិច្ច តភ្ជាប់ខ្សែសង្វាក់ លើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ការផ្លាស់ប្តូរបៃតង ព្រមទាំងលើកកម្ពស់ស្មារតី "ពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯង នវានុវត្តន៍ ច្នៃប្រឌិត សាមគ្គីភាព កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ" ដើម្បីឆ្ពោះឈានដល់តំបន់ និងពិភពលោក។ វេទិកានេះ ដោយមានអ្នកចូលរួមពីប្រតិភូទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិជាង ៥០០នាក់។
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មីញជិញ ថ្លែងនៅវេទិកា។ (រូបថត៖ VOV)

នៅដើមពិធីបើកវេទិកា លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មីញជិញ និងប្រតិភូដែលចូលរួមវេទិកាភស្តុភារកម្មវៀតណាម ឆ្នាំ ២០២៥ បានចូលរួមក្នុងពិធីបំផុសការចូលរួមឧបត្ថម្ភប្រជាជននៅតំបន់ភាគកណ្តាលនិងតំបន់តី ហ្វៀន ដែលរងការខូចខាតបំផ្លិច បំផ្លាញ ដែលបណ្តាលមកពីព្យុះ និងទឹកជំនន់។ ថ្លែងនៅក្នុងវេទិកានេះ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញ ជីញ បានមានប្រសាសន៍ថា វៀតណាមមានគុណសម្បត្តិទាក់ទងនឹងទីតាំងភូមិសាស្ត្រនយោ បាយ និងភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច ការវិនិយោគលើវិស័យភស្តុភារកម្មនៅតែមិនទាន់មានភាពរឹងមាំ និងមិនគ្រប់គ្រាន់ ដូច្នេះឧស្សាហកម្មភស្តុភារកម្មនៅតែមានឱកាសច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញ ជីញ អញ្ជើញបញ្ជាក់ថា៖

“ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភស្តុភារកម្ម "បៃតង", "ឌីជីថល", "ឆ្លាតវៃ"។ "បៃតង" មានន័យថាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព និងមនុស្សសាស្ត្រ។ "ឌីជីថល" មានន័យថាការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងទំនើប។ ការភ្ជាប់មូលដ្ឋានទិន្នន័យភស្តុភារកម្មដើម្បីកាត់បន្ថយកាបូន។ បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលើភស្តុភារកម្មបៃតង ភស្តុភារកម្មកាបូនទាប និងរក្សាសមាមាត្រតម្លៃបន្ថែមខ្ពស់ប្រហែល ២០-២៥% នៅឆ្នាំ ២០៣០ ស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រដែលបានដាក់ចេញ”។

សូមគូសបញ្ជាក់ថា នៅឆ្នាំ ២០២៥នេះ  វៀតណាមត្រូវបានបណ្តាអង្គការអន្តរជាតិ ចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ជា កំពូលទាំង ១០ នៃទីផ្សារភស្តុភាកម្មដែលទើបលេចចេញ; កំពូលទាំង ៥ នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ និងកំពូលទាំង ៤០ នៅលើពិភពលោកទាក់ទងនឹងសន្ទស្សន៍ប្រសិទ្ធភាពភស្តុភាកម្ម៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

បេតិកភណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រ និងតម្លៃពិសិដ្ឋនៃទំនាក់ទំនងពិសេសវៀតណាម-ឡាវ

បេតិកភណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រ និងតម្លៃពិសិដ្ឋនៃទំនាក់ទំនងពិសេសវៀតណាម-ឡាវ

អត្ថបទចំនួនបីនៅលើគេហទំព័ររបស់កាសែត Pasaxon (ស្ថាប័នបញ្ចេញមតិរបស់មជ្ឈិមបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ) បញ្ជាក់ថា មិត្តភាពដ៏មហិមា សាមគ្គីភាពពិសេស និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងឡាវ គឺជាបេតិកភណ្ឌប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មានតម្លៃ និងត្រូវបានពូនជ្រុំដោយច្រើនជំនាន់។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top