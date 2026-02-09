បន្ទាប់ពីជ័យជម្នះរបស់សម្ព័ន្ធគណបក្សកាន់អំណាចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាតំណាងរាស្ត្រលើកទី ៥១ នាយប់ថ្ងៃទី ៨ ខែកុម្ភៈ នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន លោកស្រី Takaichi Sanae បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានដ៏ខ្លីមួយ។ នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះ គោលនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតមួយចំនួនត្រូវបានប្រកាស។
ប្រធានគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យសេរី (LDP) ដែលកំពុងកាន់អំណាច គឺលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Takaichi Sanae បានឲ្យដឹងថា រដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងបន្តផ្តោតលើបញ្ហាសុខុមាលភាពសង្គម ដោយអាទិភាពចម្បងគឺការដោះស្រាយបញ្ហាតម្លៃហក់ឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក៏នឹងជំរុញវិធានការដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខ ការពារជាតិ និងការបរទេស រួមជាមួយនឹងការធ្វើឱ្យកិច្ចការផ្ទៃក្នុងមានស្ថិរភាពផងដែរ។ ទាក់ទងនឹងអនាគតនៃសម្ព័ន្ធភាពកាន់អំណាចរវាង LDP និង Ishin no Kai ជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននាពេលខាងមុខ លោកស្រី Takaichi Sanae បានឲ្យដឹងថា៖ "តាំងពីមុនមក ខ្ញុំតែងតែសង្ឃឹមថា គណៈបក្ស Ishin no Kai នឹងចែករំលែកការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះ ទស្សនៈនោះនៅតែមិនផ្លាស់ប្តូរ។ យើងមិនច្បាស់ថាតើ Ishin no Kai នឹងឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះយ៉ាងដូចម្តេច ប៉ុន្តែគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាបច្ចុប្បន្នគឺជាក្រុមដ៏អស្ចារ្យមួយ។ ក្នុងរយៈពេលតិចជាងបីខែប៉ុណ្ណោះ បណ្តារដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ដោយសម្រេចបានលទ្ធផលជាក់ស្តែងជាច្រើន។ ខ្ញុំមិនទាន់មានគម្រោងផ្លាស់ប្តូរអ្វីនៅឡើយទេ។ ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើមានសំណើរចូលរួមគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ពីគណៈបក្ស Ishin no Kai ខ្ញុំនឹងពិចារណាលើបញ្ហានេះ"៕
តាម VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម