ព័ត៌មាន
ធ្វើឱ្យវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ក្លាយជាកម្លាំងចលករថ្មីនៃកំណើន
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យមានការឯកភាពខ្ពស់ក្នុងការយល់ដឹង និងសកម្មភាព ប្តេជ្ញាចិត្តនាំវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលឱ្យក្លាយជាកម្លាំងចលករនៃការអភិវឌ្ឍ។ ប្រសិទ្ធភាពនៃវិស័យនេះ គួរតែវាស់វែងដោយសមត្ថភាពធ្វើជាម្ចាស់លើបច្ចេកវិទ្យា ចំនួនផលិតផលពាណិជ្ជកម្ម ចំនួនសហគ្រាសច្នៃប្រឌិតដែលបានបង្កើតឡើង និងកម្រិតនៃការរួមចំណែកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច។
«ក្រោយពីសន្និសីទនេះ ផ្នែក និងមូលដ្ឋាននីមួយៗត្រូវមានផែនការសកម្មភាពជាក់លាក់បន្ថែមទៀត អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់ៗត្រូវការគម្រោងស្រាវជ្រាវជាក់ស្តែងបន្ថែមទៀត ហើយសហគ្រាសនីមួយៗ ត្រូវការប្តេជ្ញាចិត្តបន្ថែមទៀតដើម្បីវិនិយោគលើវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍។ បង្កើតការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការកសាងបរិយាកាសមួយដែលស្ថាប័នលែងជាឧបសគ្គទៀតហើយ ប៉ុន្តែបានក្លាយជាគុណសម្បត្តិប្រកួតប្រជែងវិញ; វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលមិនគ្រាន់តែជាវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក្លាយជាកម្លាំងចលករសម្រាប់កំណើនថ្មីរបស់ប្រទេសជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដ»៕