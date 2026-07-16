ព័ត៌មាន
ធ្វើឌីជីថលូបនីយកម្មទិន្នន័យផ្នូរយុទ្ធជនពលី បង្កើតមូលដ្ឋានសម្រាប់ការបកស្រាយនិមិត្តសញ្ញា និងការរុករកនៅទីតាំងដីជាក់ស្ដែង
យោងតាមរបាយការណ៍របស់បញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តកាម៉ៅ នៅក្នុងសន្និសីទនេះ ជាមួយនឹងការត្រៀមរៀបចំយ៉ាងហ្មត់ចត់ទាក់ទងនឹងបុគ្គលិក ការឃោសនា និងការប្រមូលព័ត៌មានពីប្រជាជន និងអតីតយុទ្ធជនអំពីទីតាំងបញ្ចុះសពរបស់យុទ្ធជនពលី ដែលមិនទាន់ត្រូវបានប្រមូល ព្រមទាំងការធ្វើឌីជីថលូបនីយកម្មទិន្នន័យផ្នូរយុទ្ធជនពលី បង្កើតមូលដ្ឋានសម្រាប់ការបកស្រាយនិមិត្តសញ្ញា និងការរុករកនៅទីតាំងដីជាក់ស្ដែង គិតរហូតមកដល់ពេលនេះ ខេត្តកាម៉ៅ បានបញ្ចប់ការជីកកកាយផ្នូរចំនួន ២៦៣ ដែលមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណ នៅឯឈាបនដ្ឋានយុទ្ធជនពលី Tran Van Thoi ដោយប្រមូលសំណាកអដ្ឋិធាតុចំនួន ២៣៧ ឈុត និងប្រគល់ឲ្យវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រព្រហ្មទណ្ឌ (ក្រសួងនគរបាល) សម្រាប់ការធ្វើតេស្ត DNA ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ៕