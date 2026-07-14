ព័ត៌មាន
ទំហំសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមត្រូវបានពង្រីកដោយឥតឈប់ឈរ
ប្រទេសទាំងមូលមានមណ្ឌលរដ្ឋបាលនិងសេវាសាធារណៈចំនួន ៧០,៩០០ កន្លែង ថយចុះ ១៦,៤% បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០២០។ យោងតាមទិន្នន័យបឋម ទំហំសេដ្ឋកិច្ចបន្តត្រូវបានពង្រីក ដោយចំនួនអង្គភាពសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងជំរឿនលើកមុន ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីនិន្នាការអភិវឌ្ឍន៍នៃវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធរវាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនានា។ ជាពិសេស សហគ្រាសដែលមានទុនវិនិយោគពីបរទេសបន្តកើនឡើងទាំងបរិមាណ និងទំហំនៃប្រតិបត្តិការ ដែលបញ្ជាក់ពីភាពទាក់ទាញនៃបរិយាកាសវិនិយោគនៅវៀតណាម។
ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទនេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ លោក ង៉ូ វ៉ាន់ ទួន បានឱ្យដឹងថា លទ្ធផលនៃជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចទូទៅមានសារៈសំខាន់ជាពិសេស ដែលរួមចំណែកជួយថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស និងរដ្ឋក្នុងការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម។
«ជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចទូទៅលើកនេះមិនត្រឹមតែធ្វើសារពើភ័ណ្ឌ និងចងក្រងធនធាន ដែលយើងមានប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏បម្រើជាការហាត់សមទូទៅ សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនៃវិស័យស្ថិតិផងដែរ។ ពីទីនោះ បើកចេញវិធីសាស្រ្តស្ថិតិថ្មី ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងគុណភាពខ្ពស់ជាងមុននៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថល»។
ជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចទូទៅបានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ៥ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៦។ លទ្ធផលផ្លូវការនៃជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចទូទៅត្រូវបានរំពឹងថា នឹងត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៦ ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសូចនាករពេញលេញ និងលម្អិត រួមជាមួយនឹងការវិភាគយ៉ាងស៊ីជម្រៅ ដែលបំពេញតម្រូវការនៃការគ្រប់គ្រង ការស្រាវជ្រាវ និងការរៀបចំផែនការគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់បក្ស និងរដ្ឋ ឱ្យកាន់តែប្រសើរ៕