Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ទំហំសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមត្រូវបាន​ពង្រីកដោយឥតឈប់ឈរ​

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា នៅទីក្រុងហាណូយ គណៈកម្មាធិការ​មជ្ឈិមដឹកនាំជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ២០២៦ បានរៀបចំសន្និសីទបូកសរុបការងារជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិឆ្នាំ២០២៦។ លទ្ធផលបឋមនៃការ​ជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចទូទៅឆ្នាំ ២០២៦ បាន​បង្ហាញថា ទំហំសេដ្ឋកិច្ចរបស់វៀតណាមបន្តត្រូវបាន​ពង្រីក ដោយមានគ្រឹះស្ថានសេដ្ឋកិច្ចជាង ៦,២៧ លានកន្លែងដែល​កំពុង​ប្រតិបត្តិការ និង​កម្មករជាង ៣០ លាននាក់​។

រូបថត៖ VNA

ប្រទេសទាំងមូលមាន​មណ្ឌលរដ្ឋបាលនិងសេវាសាធារណៈចំនួន ៧០,៩០០ កន្លែង ថយចុះ ១៦,៤% បើធៀបនឹងឆ្នាំ២០២០។ យោងតាមទិន្នន័យបឋម ទំហំសេដ្ឋកិច្ច​បន្តត្រូវបាន​ពង្រីក ដោយចំនួន​អង្គភាព​សេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងជំរឿនលើក​មុន ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីនិន្នាការអភិវឌ្ឍន៍នៃវិស័យពាណិជ្ជកម្ម និងការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធរវាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច​នានា​។ ជាពិសេស សហគ្រាសដែល​មាន​ទុន​វិនិយោគពីបរទេស​បន្តកើនឡើងទាំងបរិមាណ និងទំហំនៃប្រតិបត្តិការ ដែលបញ្ជាក់ពីភាពទាក់ទាញនៃបរិយាកាសវិនិយោគនៅវៀតណាម។

ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទនេះ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ លោក ង៉ូ វ៉ាន់ ទួន បាន​ឱ្យ​ដឹងថា លទ្ធផលនៃជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចទូទៅមានសារៈសំខាន់ជាពិសេស ដែលរួមចំណែកជួយថ្នាក់ដឹកនាំបក្ស និងរដ្ឋក្នុងការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម។

«ជំរឿនសេដ្ឋកិច្ច​ទូទៅ​លើក​នេះមិនត្រឹមតែធ្វើ​សារពើភ័ណ្ឌ និងចងក្រងធនធាន ដែលយើងមានប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏បម្រើជាការហាត់សមទូទៅ សម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនៃវិស័យស្ថិតិ​ផងដែរ។ ពីទីនោះ បើកចេញ​វិធីសាស្រ្ត​ស្ថិតិថ្មី ប្រកប​ដោយ​ប្រសិទ្ធភាព និងគុណភាពខ្ពស់ជាងមុននៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថល»​។

ជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចទូទៅបានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ៥​ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី ៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៦។ លទ្ធផលផ្លូវការនៃជំរឿនសេដ្ឋកិច្ចទូទៅត្រូវបានរំពឹងថា នឹងត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២៦ ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសូចនាករពេញលេញ និងលម្អិត រួមជាមួយនឹងការវិភាគ​យ៉ាង​ស៊ីជម្រៅ ដែលបំពេញតម្រូវការនៃការគ្រប់គ្រង ការស្រាវជ្រាវ និងការរៀបចំផែនការគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់បក្ស និងរដ្ឋ ឱ្យ​កាន់តែប្រសើរ៕​

តាម vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ជំរុញភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិក ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយស្ថិរភាព ជាក់ស្តែង និងមានប្រសិទ្ធភាព

ជំរុញភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងវៀតណាមនិងសហរដ្ឋអាមេរិក ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយស្ថិរភាព ជាក់ស្តែង និងមានប្រសិទ្ធភាព

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ឡេ មិញហ៊ឹង បានសង្កត់ធ្ងន់យ៉ាងដូច្នេះ ក្នុងជំនួបកាលពីរសៀលថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល ជាមួយលោកស្រី Jennifer Wicks ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅវៀតណាម ដែលមកជួបសម្តែងការគួរសម ក្នុងឱកាសចាប់ផ្តើមអាណត្តិបេសកកម្មនៅវៀតណាម។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top