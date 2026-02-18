ព័ត៌មាន
ទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុង St. Petersburg និងទីក្រុងហូជីមិញ គឺជាចំណុចភ្លឺក្នុងទំនាក់ទំនងរុស្ស៊ី-វៀតណាម
នៅក្នុងជំនួបនេះ លោក Evgeny Grigoriev បានផ្ញើរសារជូនពរឆ្នាំថ្មីដ៏ល្អបំផុតរបស់អភិបាលទីក្រុង St. Petersburg លោក Alexander Beglov ទៅកាន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Dang Minh Khoi និងប្រជាជនវៀតណាម។
ដោយពិភាក្សាអំពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពថា ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយវៀតណាម-រុស្ស៊ី កំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ស្វាហាប់ ជាពិសេសបន្ទាប់ពីការតម្រង់ទិសដៅសំខាន់ៗពីមហាសន្និបាតលើកទី១៤ នៃបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម និងកិច្ចសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទកម្រិតខ្ពស់រវាងមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនៅដើមឆ្នាំ២០២៦។
កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងមូលដ្ឋាន បន្តដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីទាំងមូល ក្នុងនោះ ទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុង St. Petersburg និងទីក្រុងហូជីមិញ ត្រូវបានចាត់ទុកជាចំណុចភ្លឺមួយ ដោយសកម្មភាពផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ និងសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនត្រូវបានអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ការរក្សា និងលើកកម្ពស់តម្លៃវិមានលោកប្រធានហូជីមិញនៅទីក្រុង St. Petersburg បន្តត្រូវបានចាត់ទុកថាជានិមិត្តរូបនៃចំណោងមិត្តភាពយូរអង្វែងរវាងទីក្រុងទាំងពីរ។ លើសពីនេះ ភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច ជំរុញសហគ្រាសឲ្យស្រាវជ្រាវទីផ្សារ និងពង្រីកទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនាពេលអនាគត៕