ព័ត៌មាន
ទឹកជំនន់មានការវិវឌ្ឍន៍ដ៏ស្មុគស្មាញនៅតាមខេត្តភាគខាងជើងដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបន្ទាប់ពីព្យុះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Pham Minh Chinh ដឹកនាំការងារជួយសង្គ្រោះ និងជំនះពុះពារផលវិបាកនៃទឹកជំនន់ដែលបណ្តាលឱ្យមានទឹកជំនន់ នៅសង្កាត់ Phan Dinh Phung ខេត្ត Thai Nguyen។ រូបថត៖ Duong Giang - VNA
"ទាក់ទងនឹងការងារជួយសង្គ្រោះ យើងបន្តពិនិត្យគ្រួសារ និងបុគ្គលណាដែល មិនទាន់យល់ព្រមជម្លៀស ដើម្បីបន្តបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេឱ្យចាកចេញពីតំបន់ដែល ត្រូវជន់លិច ធានាសុវត្ថិភាពប្រជាជន។ យើងក៏បានដាក់ស្លាកសញ្ញាព្រមាន និង បញ្ជូនកងកម្លាំងទៅយាមប្រចាំការនៅទីតាំងដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ ជាពិសេស នៅតាមស្ពាន ហើយការពារមិនឱ្យមនុស្ស និងយានយន្តឆ្លងកាត់ទេ ដើម្បីធានា សុវត្ថិភាពជាដាច់ខាត"។
នៅខេត្ត Lang Son អាជ្ញាធរបាននិយាយថា មនុស្សជាង ១០០ នាក់ត្រូវបាន ជម្លៀសទៅកាន់ទីជម្រកសុវត្ថិភាព បន្ទាប់ពីឧប្បត្តិហេតុបាក់ទំនប់វារីអគ្គីសនី កាលពីថ្ងៃទី ៧ ខែតុលា៕