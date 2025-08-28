ព័ត៌មាន
ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម (VNA) ដាក់តាំងបង្ហាញនូវព្រឹត្តិការណ៍គួរឲ្យមោទនភាពចំនួន ៨០ ក្នុងកន្លែងតាំងពិព័រណ៍ពិសេសមួយ
នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៥ នៅមជ្ឈមណ្ឌលពិព័រណ៍ជាតិ (ហាណូយ) បានបើកការតាំងពិព័រណ៍សមិទ្ធិផលរបស់ប្រទេសជាតិ ក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៨០ នៃទិវាបុណ្យឯករាជ្យជាតិថ្ងៃទី២ ខែកញ្ញា ដោយប្រធានបទ “៨០ឆ្នាំនៃដំណើរ ឯករាជ្យ - សេរីភាព - សុភមង្គល”។ កន្លែងតាំងពិព័រណ៌របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាម (VNA) ឧទ្ទេសនាមអំពីដំណើរ ៨០ ឆ្នាំនៃការបង្កើត កសាង អភិវឌ្ឍ និងដំណើរការជាមួយប្រទេសជាតិ។
ដោយប្រធានបទ “ព្រឹត្តិការណ៍គួរឲ្យមោទនភាព” កន្លែងតាំងពិព័រណ៌របស់ VNA ត្រូវបានរៀបចំឡើងមិនត្រឹមតែដើម្បីបង្ហាញសមិទ្ធិផលប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងរៀបរាប់អំពីដំណើរការមួយទៀតផង ។ តាមនោះ VNA បង្ហាញ ឡើងវិញនូវព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រ តាមរយៈព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន រូបភាព និងវត្ថុបុរាណ ដោយបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ខ្លួនជាប្រភពព័ត៌មានសំខាន់ និងផ្លូវការរបស់ប្រទេស ក្នុងរយៈពេល៨០ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។
អគ្គនាយិការង VNA លោកស្រី Nguyen Thi Su បានឲ្យដឹងថា៖ ដោយមានការចូលរួមពី VNA ទាំងមូល កន្លែងតាំងពិព័រណ៌របស់ VNA ផ្តល់ប្រភពព័ត៌មានដ៏សម្បូរបែបក្នុងទម្រង់ជាច្រើន ជាមួយរូបថតជាង ២០០ និងវត្ថុបុរាណរាប់សិប ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងដំណើរការការងាររបស់អ្នកយកព័ត៌មាន VNA ជាច្រើនជំនាន់។
ភាពលេចធ្លោនៅក្នុងកន្លែងតាំងពិពណ៌របស់ VNA គឺផែនដី ដែលដាក់តាំងកណ្តាល ជានិមិត្តរូបនៃប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីព័ត៌មានដ៏ទូលំទូលាយ និងសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ទៅកាន់ពិភពលោករបស់ VNA ៕