ទីផ្សារវៀតណាមជា "ចំណុចភ្លឺ" សម្រាប់លំហូរទុនបរទេសនៅអាស៊ី
ការវាយតម្លៃនេះ
ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយធនាគារវិនិយោគម៉ាឡេស៊ី MBSB នៅក្នុង
"របាយការណ៍លំហូរមូលធន" ជាមួយនឹងទិន្នន័យដែលបានធ្វើស្ថិតិ
និងគណនាក្នុងមួយសប្តាហ៍ជួញដូរ ដែលបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែមីនា។
យោងតាមរបាយការណ៍ដែលបានប្រកាសនាថ្ងៃទី ១៦ ខែមីនា កាយវិការនេះបានកើតឡើងក្នុងបរិបទដែលអាជ្ញាធរវៀតណាមបានអនុវត្តប្រកបដោយសមកាលកម្មនូវវិធានការសារពើពន្ធ និងគ្រប់គ្រង់ប្រភពផ្គត់ផ្គង់ ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈក្នុងស្រុក នៅចំពោះមុខការប្រែប្រួលតម្លៃប្រេងសកល។ ជាក់ស្តែង រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានប្រើប្រាស់មូលនិធិរក្សាស្ថិរភាពតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈ កាត់បន្ថយពន្ធនាំចូលអនុគ្រោះ (MFN) លើផលិតផលប្រេងឥន្ធនៈមួយចំនួន និងបានកៀងគរប្រេងប្រហែល ៤ លានបារ៉ែលពីដៃគូ ដើម្បីធានាការផ្គត់ផ្គង់រយៈពេលខ្លី៕