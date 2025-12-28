Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ទីក្រុង Hai Phong មានវឌ្ឍនភាពវិជ្ជមានក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU

ទីក្រុង Hai Phong សម្រេចបានលទ្ធផលវិជ្ជមានក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានការគ្រប់គ្រង (IUU) ដោយចូលរួមជាមួយប្រទេសដទៃទៀតក្នុងការដក "កាតលឿង" របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប (EC)។
លោក Vu Ba Cong អនុប្រធានមន្ទីរកសិកម្ម និងបរិស្ថាន បានជូនដំណឹងពីស្ថានភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ (IUU) របស់ទីក្រុង Hai Phong នៅក្នុងសន្និសីទ។ រូបថត៖ Manh Minh/TTXVN

នៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានប្រចាំខែធ្នូ នាសៀលថ្ងៃទី ២៦ ខែធ្នូ មន្ទីរកសិកម្ម និងបរិស្ថានទីក្រុង Hai Phong បានរាយការណ៍ថា បច្ចុប្បន្នទីក្រុងនេះមាននាវានេសាទចំនួន ៧៨៨ គ្រឿង ដែលទាំងអស់នេះត្រូវបានចុះបញ្ជីនិងផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ បោសសម្អាតទិន្នន័យ ផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលើ VNeID និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅប្រព័ន្ធកម្មវិធីគ្រប់គ្រងនេសាទជាតិ VNFishbase និងបំពាក់ឧបករណ៍តាមដានការធ្វើដំណើរ។ រួមជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងកងនាវា ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ និងការដោះស្រាយការរំលោភបំពានត្រូវបានអនុវត្តដោយកងកម្លាំងនានា សម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធ សកម្ម និងមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន។ នាពេលខាងមុខ មន្ទីរកសិកម្ម និងបរិស្ថានទីក្រុង Hai Phong នឹងសម្របសម្រួលជាមួយកម្លាំងនគរបាលទីក្រុង ប៉ូលីសសមុទ្រ បណ្តាឃុំ សង្កាត់ និងតំបន់ពិសេស ដើម្បីបន្តឃោសនាអំពីច្បាប់នេសាទ និងអនុសាសន៍របស់ EC; ពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យនាវានេសាទយ៉ាងតឹងរឹង និងបង្កើនការយាមល្បាតនៅសមុទ្រ; ពង្រឹងការតាមដានយ៉ាងដិតដល់នូវទិន្នផលអាហារសមុទ្រដែលឆ្លងកាត់កំពង់ផែ និងតាមដានប្រភពដើមនៅលើប្រព័ន្ធកម្មវិធីតាមដានជលផលអេឡិចត្រូនិក (eCDT)៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

