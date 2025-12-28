ព័ត៌មាន
ទីក្រុង Hai Phong មានវឌ្ឍនភាពវិជ្ជមានក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទ IUU
នៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានប្រចាំខែធ្នូ នាសៀលថ្ងៃទី ២៦ ខែធ្នូ មន្ទីរកសិកម្ម និងបរិស្ថានទីក្រុង Hai Phong បានរាយការណ៍ថា បច្ចុប្បន្នទីក្រុងនេះមាននាវានេសាទចំនួន ៧៨៨ គ្រឿង ដែលទាំងអស់នេះត្រូវបានចុះបញ្ជីនិងផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ បោសសម្អាតទិន្នន័យ ផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលើ VNeID និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅប្រព័ន្ធកម្មវិធីគ្រប់គ្រងនេសាទជាតិ VNFishbase និងបំពាក់ឧបករណ៍តាមដានការធ្វើដំណើរ។ រួមជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងកងនាវា ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ និងការដោះស្រាយការរំលោភបំពានត្រូវបានអនុវត្តដោយកងកម្លាំងនានា សម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធ សកម្ម និងមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន។ នាពេលខាងមុខ មន្ទីរកសិកម្ម និងបរិស្ថានទីក្រុង Hai Phong នឹងសម្របសម្រួលជាមួយកម្លាំងនគរបាលទីក្រុង ប៉ូលីសសមុទ្រ បណ្តាឃុំ សង្កាត់ និងតំបន់ពិសេស ដើម្បីបន្តឃោសនាអំពីច្បាប់នេសាទ និងអនុសាសន៍របស់ EC; ពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យនាវានេសាទយ៉ាងតឹងរឹង និងបង្កើនការយាមល្បាតនៅសមុទ្រ; ពង្រឹងការតាមដានយ៉ាងដិតដល់នូវទិន្នផលអាហារសមុទ្រដែលឆ្លងកាត់កំពង់ផែ និងតាមដានប្រភពដើមនៅលើប្រព័ន្ធកម្មវិធីតាមដានជលផលអេឡិចត្រូនិក (eCDT)៕