ទីក្រុង Can Tho ទាញយកសក្តានុពល ឱកាសនិងគុណសម្បត្តិប្រកួតប្រជែងដើម្បីបង្កើតលំហរអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី
នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ បានឲ្យដឹងថា
កម្មវិធីនិងខ្លឹមសារនៃសម័យប្រជុំលើកទី ១០ មានបរិមាណការងារដ៏ច្រើនលើសលប់។
រដ្ឋាភិបាលគ្រោងដាក់ជូនរដ្ឋសភានូវឯកសារនិងរបាយការណ៍ចំនួន ១២០ច្បាប់ ក្នុងនោះមានបញ្ហាថ្មីៗជាច្រើន
ជាពិសេសចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ និងដំណោះស្រាយមួយចំនួន ក្នុងគោលបំណង
លុបបំបាត់ការលំបាក និងឧបសគ្គជាបន្ទាន់ លើវិស័យដូចជា៖ ដីធ្លី ផែនការ ការអប់រំ
ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ការពារ ការថែទាំ
និងលើកកម្ពស់សុខភាពប្រជាជន...។
អញ្ជើញផ្តល់ជូនព័ត៌មានស្ដីពីការអនុវត្តអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន
២ កម្រិត លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី មានប្រសាសន៍ថា គំរូអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ២
កម្រិតទូទាំងប្រទេសបានបំពេញតាមគោលដៅដែលបានកំណត់ សម្រេចបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមាន
ហើយបានប្តូរពីការត្រិះរិះបែប “រដ្ឋបាល” ទៅជាការត្រិះរិះ “បម្រើប្រជាពលរដ្ឋ”។
ទាក់ទិននឹងភារកិច្ចនាពេលខាងមុខ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យទីក្រុង Can Tho រួមជាមួយប្រទេសទាំងមូលខិតខំបំពេញគោលដៅ និងភារកិច្ចដែលបានកំណត់សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៥ និងអាណត្តិទាំងមូល។ តាមនោះ ទីក្រុង Can Tho ចាំបាច់ត្រូវពង្រីកសក្តានុពល ឱកាស និងគុណសម្បត្តិប្រកួតប្រជែង ដើម្បីបង្កើតលំហអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី ដែលសក្តិសមចំពោះមុខតំណែង និងតួនាទីរបស់ទីក្រុង Can Tho ជាបង្គោលកំណើននៃដីសណ្ដទន្លេ Cuu Long; ប្តេជ្ញាសម្រេចឱ្យបាននូវកំណើនពីរខ្ទង់នៅឆ្នាំនេះ និងបំពេញទាំង ១០០% នៃគោលដៅដែលបានកំណត់សម្រាប់អាណត្តិ ២០២១-២០២៥។ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឱ្យទីក្រុងកំណត់បច្ចេក វិទ្យាខ្ពស់ និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលជាកម្លាំងជំរុញដ៏សំខាន់ក្នុងការតភ្ជាប់ឧស្សាហកម្មក្នុងការបង្កើតខ្សែសង្វាក់តម្លៃថ្មី នាំទីក្រុងឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយចីរភាព; ពន្លឿនការបញ្ចប់គម្រោង និងការងារសំខាន់ៗដូចជា៖ អាកាសយានដ្ឋាន កំពង់ផែ ស្ពាន ផ្លូវល្បឿនលឿនពីជើងទៅត្បូងតភ្ជាប់ទីក្រុង Can Tho - Ca Mau ផ្លូវរថភ្លើងតភ្ជាប់ទីក្រុងហូជីមិញ - Can Tho ផ្លូវល្បឿនលឿន Chau Doc - Can Tho - Soc Trang; ផ្លូវក្រវ៉ាត់ខាងលិច ជាពិសេសការបង្ហើយមន្ទីរពេទ្យមហារីក Can Tho ក្នុងឆ្នាំ ២០២៦៕