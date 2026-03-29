ព័ត៌មាន

ទីក្រុងហូជីមិញស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុសកលដ៏មានសក្ដានុពលបំផុតទាំង ១៥

ប្រការនេះបង្ហាញពីឋានៈកាន់តែលេចធ្លោ របស់ទីក្រុងហូជីមិញនៅក្នុងបណ្តាញហិរញ្ញវត្ថុក្នុងតំបន់។
ទីក្រុងហូជីមិញស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុសកលដ៏មានសក្ដានុពលបំផុតទាំង ១៥។ (រូបថត៖ VNA)

មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃទីក្រុងហូជីមិញបន្តបង្កើតវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សម្គាល់នៅលើតារាងរៀបចំណាត់ថ្នាក់សកល ក្នុងបរិបទដែលការប្រកួតប្រជែងរវាងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិកាន់តែខ្លាំងឡើង។

យោងតាមតារាងរៀបចំណាត់ថ្នាក់ សន្ទស្សន៍មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុសកលឆ្នាំ ២០២៦ (GFCI ៣៩) ដែលប្រកាសនាថ្ងៃទី ២៦ ខែមីនា ទីក្រុងហូជីមិញជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៨៤ ក្នុងចំណោមមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុសកលទាំង ១២០ ដែលកើន ១១ កាំបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុន។ នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ទីក្រុងហូជីមិញឥឡូវនេះជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ៣ បន្ទាប់ពីសិង្ហបុរី និងកូឡាឡាំពួរ (ម៉ាឡេស៊ី)។ ប្រការនេះបង្ហាញពីឋានៈកាន់តែលេចធ្លោ របស់ទីក្រុងហូជីមិញនៅក្នុងបណ្តាញហិរញ្ញវត្ថុក្នុងតំបន់៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី៖ យុទ្ធសាស្ត្រប្រេងនៅងីសឺនត្រូវតែអនុវត្តឈរលើស្មារតីជាបន្ទាន់

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី៖ យុទ្ធសាស្ត្រប្រេងនៅងីសឺនត្រូវតែអនុវត្តឈរលើស្មារតីជាបន្ទាន់

នៅរសៀលថ្ងៃទី២៩ ខែមីនានេះ នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញឈីញ បានអញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេង និងប្រេងឥន្ធនៈងីសឺន និងអញ្ជើញត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ឃ្លាំងទុកបម្រុងប្រេងឥន្ធនៈជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅងីសឺន។
