Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

ទីក្រុងហូជីមិញផ្តោតលើការលុបបំបាត់ "កាតលឿង" របស់ EC

ទីក្រុងហូជីមិញកំពុងអនុវត្តរាល់វិធានការបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ចប់ការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានការគ្រប់គ្រង (IUU)។

ទីក្រុងហូជីមិញកំពុងបង្កើនវគ្គអាហារពេលព្រឹកជាមួយអ្នកនេសាទ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ទាក់ទងនឹងវិស័យនេសាទ។ រូបថត៖ លូសើន/VOV-ទីក្រុងហូជីមិញ

យោងតាមតួរលេខស្ថិតិ បច្ចប្បន្នទីក្រុងមាននាវានេសាទជាង ៤.៧០០ គ្រឿង ដែលក្នុងនោះក្រុមនាវាដែលមានប្រវែង ១៥ ម៉ែត្រ ឬច្រើនជាងនេះ ដែលមានជំនាញខាងនេសាទនៅឯនាយសមុទ្រ មានចំនួនជាង ៦០%។ ដោយសារការចូលរួមយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ពីអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន នាវានេសាទ ១០០% ដែលចូល និងចេញពីកំពង់ផែនៅក្នុងតំបន់ បានអនុវត្តការតាមដានអាហារសមុទ្រតាមរយៈប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច; នាវានេសាទជាង ៩៨% បានដំឡើងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យនាវា (VMS)។ លោកស្រី Pham Thi Na អនុប្រធានមន្ទីរកសិកម្ម និងបរិស្ថាននៃទីក្រុង បានឲ្យដឹងថា៖ “យើងខ្ញុំកំពុងផ្តោតលើការដឹកនាំការពិនិត្យឡើងវិញយ៉ាងទូលំទូលាយនៃនាវាទាំងអស់ដែលមិនបំពេញតាមលក្ខខ័ណ្ឌ ជាពិសេសនាវាដែលគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណនេសាទ ដើម្បីនាំយកក្នុងបញ្ជីគ្រប់គ្រង។ កងកម្លាំងការពារព្រំដែនមានភារកិច្ចធ្វើការត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ដោយរារាំងនាវាដែលគ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ មិនឱ្យធ្វើដំណើរ ឬចាកចេញពីកំពង់ផែទាល់តែសោះ”។

កងកម្លាំងការពារព្រំដែនផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានជាមួយអ្នកនេសាទ មុនពេលចេញដំណើរទៅសមុទ្រម្តងៗ ។ រូបថត៖ លូសើន/VOV-ទីក្រុងហូជីមិញ

នៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ ការងារត្រួតពិនិត្យក៏កំពុងត្រូវបានរឹតបន្តឹងផងដែរ។ លោក ង្វៀន មិញ តឹម អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំ ឡុងហាយ បានឲ្យដឹងថា៖ "យើងផ្តោតលើភារកិច្ចសំខាន់ពីរគឺ បង្កើនការងារឃោសនា; និងទីពីរ ផ្តោតលើការត្រួតពិនិត្យនិងការគ្រប់គ្រង ជាពិសេសសម្រាប់នាវាដែលគ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់”។ យើងសម្របសម្រួលជាមួយកំពង់ផែដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រភពដើមនៃអាហារសមុទ្រនាំចូល ដើម្បីធានាបាននូវការអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិ IUU”។

មន្ត្រីកំពង់ផែ ណែនាំដល់ម្ចាស់នាវាអំពីរបៀបរាយការណ៍លើកំណត់ហេតុនេសាទអេឡិចត្រូនិក បន្ទាប់ពីការនេសាទ។ រូបថត៖ លូសើន/VOV-ទីក្រុងហូជីមិញ

បច្ចុប្បន្ន ទីក្រុងហូជីមិញរក្សាគំរូផ្សព្វផ្សាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ក្នុងនោះមានសកម្មភាព "កាហ្វេពេលព្រឹកជាមួយអ្នកនេសាទ" ដើម្បីយល់ពីគំនិត និងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកនេសាទ; និងក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ជំរុញបងប្អូនេសាទឱ្យចូលរួមជាមួយប្រទេសទាំងមូល ដើម្បីលុបកាតលឿងរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុប (EC) ចេញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ដោយមានគោលបំណងអភិវឌ្ឍន៍វិស័យនេសាទប្រកបដោយចីរភាព៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

សហគមន៍អន្តរជាតិប្រតិកម្មចំពោះការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអង្គការអន្តរជាតិចំនួន ៦៦

សហគមន៍អន្តរជាតិប្រតិកម្មចំពោះការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអង្គការអន្តរជាតិចំនួន ៦៦

នាថ្ងៃទី ៨ ខែមករា មេដឹកនាំនៃប្រទេសនានានិងអង្គការពហុភាគីជុំវិញពិភពលោកបានចេញប្រតិកម្មចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតី ដូណាល់ ត្រាំ ក្នុងការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអង្គការ ទីភ្នាក់ងារ និងគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិចំនួន ៦៦ ក្នុងនោះមានអនុសញ្ញាក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ (UNFCCC) និងមូលនិធិប្រជាជនអង្គការសហប្រជាជាតិ (UNFPA)។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top