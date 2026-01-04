ព័ត៌មាន
ទីក្រុងហូជីមិញបើកកន្លែងទទួលបទពិសោធន៍វប្បធម៌ពេលយប់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទីក្រុង
ដោយប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេលបីថ្ងៃ (ចាប់ពីថ្ងៃទី ២ ដល់ថ្ងៃទី ៤ ខែមករា) ពិធីបុណ្យនេះផ្តល់ជូននូវសកម្មភាពវប្បធម៌ជាច្រើនប្រភេទ ដូចជាសិក្ខាសាលាច្នៃប្រឌិត និងការទទួលបទពិសោធន៍ រួមទាំងការរចនាផែនការប្រចាំឆ្នាំ ការភ្លក់តែប្រពៃណី; កម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យវប្បធម៌ សិល្បៈ និងការសម្តែងតន្ត្រីទំនើបៗ។ លើសពីនេះ មានតូបលក់កាហ្វេ តែ នំប្រជាប្រិយវៀតណាម សៀវភៅ សិល្បៈសរសេរអក្សរផ្ចង់ ស្ថាបត្យកម្ម ការរចនា ល្បែងប្រជាប្រិយ ការទទួលបទពិសោធន៍អំពីរបរសិប្បកម្ម ដែលនាំមកជូនសាធារណជននូវដំណើររុករកពីវប្បធម៌វៀតណាម។ លោក Guy Tran ជាអាណិកជនវៀតណាមនៅបារាំង ដែលមកទស្សនាពិធីបុណ្យនេះជាមួយប្រពន្ធនិងកូនពីរនាក់របស់លោក បានចែករំលែកអារម្មណ៍ថា៖
“ខ្ញុំមានអារម្មណ៍រីករាយ និងសំណាងល្អណាស់ដែលប្រពន្ធខ្ញុំបានឃើញព័ត៌មានអំពីកន្លែងនេះតាមអ៊ីនធឺណិត។ កូនៗរបស់ខ្ញុំមិនចេះនិយាយភាសាវៀតណាមទេ ដូច្នេះខ្ញុំចង់នាំកូនៗទៅទស្សនា ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីតម្លៃវប្បធម៌ ជាពិសេសជីវិតកាលពីអតីតកាល”៕